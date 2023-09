Come possono i colori delle candele influenzare il nostro umore, durante i vari giorni della settimana? Può sembrare una credenza legata alla magia, ma in realtà non lo è: noi tutti siamo fatti di energie, e la cromoterapia, ossia lo studio dell’influenza del colore, si fa sentire ancor più forte, quando si unisce al fuoco! Ecco dunque spiegato il valore dei principali colori, e come poter usare la loro influenza nei giorni della settimana!

I colori delle candele e l’influenza sull’umore, nei giorni della settimana: ad ogni colore il suo potere

Prima ancora di assegnare una candela di uno specifico colore, per ciascun giorno della settimana, e di spiegarne dunque il significato, sarà bene introdurre il valore che tale colore possiede, e la sua influenza sulla mente e sullo spirito umani. Come abbiamo già accennato, come esseri umani possiamo percepire un ampio spettro di colori e sfumature: questo, rende davvero più bella e più completa la nostra esperienza sulla terra. Le vibrazioni di ogni colore, per giunta, ci aiutano in determinate aree della quotidianità, perché ci permettono di manifestare al meglio, uno stato d’animo. Vediamo dunque come i colori influenzano la nostra mente.

Bianco: Il colore della purezza, infonde pace e serenità, ma anche ottimismo e concentrazione.

Rosso: Il colore dell’amore, ma anche dell’azione e del coraggio.

Blu: Il colore del cielo, della spiritualità. Il blu infonde pace, sicurezza in sé stessi.

Viola: Lo spettro del viola è quello che, più di tutti, ci protegge dalle energie negative, e ci regala creatività.

Verde: Uno dei colori maggiormente usati in pubblicità, collegato sicuramente alla natura, ma anche al denaro, al successo e alla fortuna in senso esteso.

Oro: Il colore della festività, del lusso, ma anche del prestigio e del potere. Ci aiuta ad elevare le nostre aspettative di vita, così come i pensieri.

Nero: Il nero ci aiuta ad allontanare ciò che non vogliamo più con noi, ci consente così di lasciar andare.

Rosa: Il colore della tenerezza, dei sentimenti ma anche dell’ottimismo (mai sentito dire “vedere il mondo attraverso lenti rosa”?)

Giallo: Usato in comunicazione, è il colore perfetto per i creativi, soprattutto nel campo visual. Veniva un tempo definito “il colore dei matti”, perché usato sulle pareti dei manicomi.

Adesso che abbiamo capito meglio il valore di ogni colore, e il potere che il suo spettro può avere sulla nostra psiche, può essere certo utile conoscere a quale giorno della settimana abbinare una candela colorata, e perché no, anche profumata.

I colori delle candele e la loro influenza nei giorni della settimana

Sapevate che, per ogni giorno della settimana, esiste uno specifico colore? E perché non applicare il tutto al mondo delle candele, che con la loro luce, filtrando lo spettro del colore scelto, potrebbero aggiungere molto di più alle nostre giornate?

Ecco quindi consigli su colori per le candele, in ogni giorno della settimana

Lunedì: bianco, per donare protezione e un nuovo inizio settimanale. E ovviamente, per la concentrazione, che di lunedì potrebbe ben venire a mancare…

bianco, per donare protezione e un nuovo inizio settimanale. E ovviamente, per la concentrazione, che di lunedì potrebbe ben venire a mancare… Martedì: Rosso, per invitarci all’azione e per cercare di sentirci più forti, quando ancora non siamo neppure a metà settimana lavorativa!

Rosso, per invitarci all’azione e per cercare di sentirci più forti, quando ancora non siamo neppure a metà settimana lavorativa! Mercoledì: Verde, per il giorno di Mercurio, dedichiamo un po’ di attenzione alle nostre finanze, al successo e al lavoro.

Verde, per il giorno di Mercurio, dedichiamo un po’ di attenzione alle nostre finanze, al successo e al lavoro. Giovedì: Viola. Perché siamo quasi arrivati al fine settimana, e possiamo adesso rilassarci un po’, cercare nuove idee creative e proteggerci anche dalle energie negative accumulate.

Viola. Perché siamo quasi arrivati al fine settimana, e possiamo adesso rilassarci un po’, cercare nuove idee creative e proteggerci anche dalle energie negative accumulate. Venerdì: Rosa. Il giorno di Venere è il primo giorno del nostro weekend. E’ dunque arrivato il momento di pensare all’amore, alla famiglia e ai sentimenti.

Rosa. Il giorno di Venere è il primo giorno del nostro weekend. E’ dunque arrivato il momento di pensare all’amore, alla famiglia e ai sentimenti. Sabato: Nero, per lasciare andare tutto quello che non vogliamo tenere con noi, come emozioni negative, vibrazioni pesanti e molto altro ancora…

Domenica: Oro, per festeggiare il giorno più sacro della settimana, fatto di passeggiate e relax, pranzi e momenti di svago e di gioia, in vista di un nuovo lunedì.

Perché non provare dunque, grazie alla magica luce delle candele, ad avvicinarci alla cromoterapia, e ad inserirla, poco alla volta, nelle nostre giornate?