Come vestirsi per un diciottesimo: idee e look

Abbinamenti e consigli su come vestirsi se si è invitate a una festa per i 18 anni.

Se siete tra le inviate a un diciottesimo siete nel posto giusto. In questo articolo infatti parleremo di come vestirsi per partecipare a una festa per i 18 anni di un amica.

Come vestirsi per un diciottesimo se sei l’invitata: gli errori da evitare

Se una nostra amica sta per compiere 18 anni e ci ha inviate alla sua festa, la prima domanda che ci poniamo è: come mi vesto? Innanzitutto è bene ricordarsi di quanto compiere 18 anni sia importante nella vita di una persona, perciò se siamo tra le invitate alla sua festa il minimo è non sembrare fuori luogo e vestirsi in maniera consona alla location in cui si svolgerà la festa. Se la festa non è a tema, è bene evitare vestiti con fantasie eccentriche, l’animalier o il pitonato. Anche per quanto riguarda le scarpe evitare tacchi vertiginosi e a spillo, meglio una calzatura più pratica e comoda. Al centro dell’attenzione è giusto che ci sia la festeggiata.

Come vestirsi per un diciottesimo se sei l’invitata: abbinamenti e consigli

Per prima cosa è giusto pensare a un outfit che rispecchi comunque il nostro stile, che ci faccia sentire a nostro agio. I look forzati sono sempre controproducenti. Per decidere cosa indossare è bene innanzitutto basarsi sulla location in cui si svolgerà la festa. Vediamo insieme alcuni consigli:

Festa in un giardino o in spiaggia : con la bella stagione molti compleanni vengono festeggiati all’aperto. In questo caso potete optare per un vestito floreale e un paio di sandali, per un look romantico e adatto alla location scelta. Perfetti anche un paio di blue jeans abbinati a una camicia, un corpetto o una blusa. Se non vuoi indossare i pantaloni perfetta anche una gonna lunga abbinata a un top o a una camicia elegante.

: con la bella stagione molti compleanni vengono festeggiati all’aperto. In questo caso potete optare per un e un paio di sandali, per un look romantico e adatto alla location scelta. Perfetti anche un paio di blue jeans abbinati a una camicia, un corpetto o una blusa. Se non vuoi indossare i pantaloni perfetta anche una gonna lunga abbinata a un top o a una camicia elegante. Festa al ristorante : se la festa è in un ristorante l’eleganza è d’obbligo. Si può puntare su un abito midi e un paio di décolleté a tacco largo, una borsa abbinata e una collana.

: se la festa è in un ristorante l’eleganza è d’obbligo. Si può puntare su un e un paio di décolleté a tacco largo, una borsa abbinata e una collana. Festa in pizzeria : se la festa si svolgerà invece all’interno di una pizzeria, è meglio scegliere un outfit meno formale e più semplice, come un paio di jeans e una camicia.

: se la festa si svolgerà invece all’interno di una pizzeria, è meglio scegliere un outfit meno formale e più semplice, come un paio di jeans e una camicia. Festa in discoteca : se la nostra amica ha organizzato la festa in una discoteca si può ovviamente osare di più. Un mini dress è l’opzione da preferire, abbinato o a un paio di ankle boots o a un paio di scarpe col tacco, che siano però comode per ballare.

: se la nostra amica ha organizzato la festa in una discoteca si può ovviamente osare di più. Un è l’opzione da preferire, abbinato o a un paio di ankle boots o a un paio di scarpe col tacco, che siano però comode per ballare. Festa in famiglia: se la festa invece rimane in ambito famigliare è bene non esagerare, il vostro outfit deve essere in linea con l’ambiente sicuro e confortevole della famiglia. Un vestito midi nero o a stampa e un paio di ballerine sono l’outfit consigliato. Importante non eccedere nemmeno con il trucco.

Un’altra cosa da tenere a mente è la stagione in cui viene festeggiato il diciottesimo. Se è in inverno o autunno inoltrato bisogna sempre ricordarsi che nei locali c’è comunque il riscaldamento, quindi basta mettersi un cappotto o un piumino per quando si è fuori, mentre dentro vanno benissimo gli outfit descritti sopra.