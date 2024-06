Il foulard ì l’accessorio must have della Primavera Estate 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli su come indossarlo l meglio.

Moda Primavera Estate 2024: l’accessorio must have è il foulard

Il foulard è senza dubbio l’accessorio must have della primavera estate 2024, comodo e versatile, lo si può indossare in tante occasioni diverse oltre al fatto che lo si può portare con sé mettendolo nella borsa. Già lo scorso anno i foulard sono tornati prepotentemente in auge, indossati anche da diverse celeb. Quest’anno sono di moda in particolare i foulard a stampa animalier. I capi a stampa animalier sono ormai di tendenza da qualche anno, chi di noi non possiede nel proprio armadio almeno una maglietta o un top a stampa animalier. Anche i foulard dai colori vivaci sono perfetti per queste stagioni calde, che richiamano subito la gioia e la libertà, e fanno pensare alle vacanze. Di tendenza anche i foulard con stampe di ispirazione tropicale, con motivi floreali e con disegni geometrici, quali rombi, cerchi e quadrati. Il foulard lo si può abbinare tranquillamente un pò con tutto, dall’abito a tubino a un paio di shorts e top. Insomma, quel che è che il foulard è davvero l’accessorio che non può proprio mancare nel vostri armadio!

Foulard moda 2024: i consigli

Come abbiamo appena visto, l’accessorio must have della primavera estate 2024 è il foulard. Un tempo il foulard veniva indossato solamente intorno al collo, come una sciarpa, al giorno d’oggi invece il foulard lo si può indossare in tanti modi diversi. Vediamoli adesso insieme:

Tra i capelli : il foulard lo si può portare tra i capelli in tanti modi diversi, come bandana o fascia sulla fronte, al posto degli scrunchies per legare la coda di cavallo, infilato in una treccia, come un turbante oppure annodato sotto al mento, come facevano le dive degli anni ’50 e ’60.

Come cintura : il foulard può essere inserito tra i passanti di jeans e pantaloni al posto della cintura, per un look davvero super cool.

Sulla borsa : si può legare il proprio foulard alla propria borsa per renderla ancora più originale e anche per nascondere magari alcune imperfezioni sulla borsa, come ad esempio delle abrasioni sul lati o sul manico che, diciamolo, non sono per niente belle da vedere.

Come coprispalle : i modelli più grandi di foulard possono tranquillamente essere utilizzati come scialle sulle spalle e diventare così il nostro più grande alleato durante le serate più fresche, soprattutto se abbiamo le spalle nude e non ci siamo portate dietro la giacca o una felpa. Il modo più semplice e più veloce è quello di appoggiare il foulard sulle vostre spalle, facendo attenzione a tenere in mano due lati della stessa lunghezza, che possono restare semplicemente appoggiati lunga la vostra silhouette, oppure, se volete essere certe che rimanga fermo, potete legare la parte davanti, sotto al seno. In questo modo sarete certe che il foulard non si sposti.

Come copricostume: il foulard può essere usato anche come una sorta di pareo e servire quindi da copricostume.

