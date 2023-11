Come fare il Baby Boomer a casa? Scopriamolo insieme.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare per realizzare il baby boomer a casa, al fine di ottenere unghie favolose con la tecnica della spugna.

Baby Boomer, di cosa si tratta?

Il Baby Boomer è una nail art dall’effetto degradé di grande tendenza. In poche parole, a differenza del classico effetto french, ovvero il realizzare la classica punta bianca sull’unghia abbinata solitamente a una tonalità rosata, con l’effetto Baby Boomer si ottiene una particolare sfumatura, attraverso la sovrapposizione di due colori, che solitamente sono il bianco e il rosa. Il risultato è un effetto degradé, una nail art elegante che spesso viene scelta anche dalle spose. Il Baby Boomer può essere realizzato su qualsiasi lunghezza, anche se quella migliore è la lunghezza media, e forma di unghia, anche se è particolarmente adatto per la forma a mandorla. Ma vediamo adesso insieme come fare il Baby Boomer a casa seguendo la tecnica con la spugna.

Come fare il baby boomer a casa per unghie favolose: la tecnica con la spugna

Il Baby Boomer è una nail art molto amata, che consente di avere delle unghie super eleganti e perfette per tante occasioni diverse. Vediamo adesso, step by step, come fare il Baby Boomer a casa utilizzando la spugnetta:

Prima cosa da fare è fare la manicure , rimuovere quindi lo smalto, se c’è, e togliere le cuticole.

, rimuovere quindi lo smalto, se c’è, e togliere le cuticole. Applicare sulle unghie una base protettiva e di adesione.

e di adesione. Scegliere il colore base su cui creare poi la sfumatura bianca per ottenere l’effetto Baby Boomer. Quindi bisogna scegliere tra uno smalto semipermanente o un costruttore in gel o in acrygel di colore rosa oppure dai toni naturali.

oppure dai toni naturali. Applicare lo smalto scelto sull’unghia.

Una volta scelto il bianco da utilizzare per ottenere la sfumatura, prendete la vostra spugnetta , che deve essere pulitissima, e con calma e pazienza iniziate a creare la sfumatura.

, che deve essere pulitissima, e con calma e pazienza iniziate a creare la sfumatura. Una volta creata la sfumatura bisogna applicare un top coat, lattiginoso o glitterato, a seconda dell’effetto che volete ottenere, per sigillare il tutto.

Seguendo tutti questi passaggi riuscirete a casa a creare l’effetto Baby Boomer. Su YouTube o su TikTok potete comunque trovare tanti video tutorial su come fare per realizzare al meglio il Baby Boomer al fine di avere delle unghie favolose da sfoggiare il prima possibile!

Unghie Baby Boomer: le idee più belle da copiare

Vediamo adesso insieme alcune idee effetto Baby Boomer da copiare subito:

Unghie Baby Boomer squadrate: unghie squadrate, colore dello smalto un rosa freddo che sfuma poi nel bianco. A completare il nail look si possono applicare, alla base dell’unghia, dei cristalli luminosi.

unghie squadrate, colore dello smalto un rosa freddo che sfuma poi nel bianco. A completare il nail look si possono applicare, alla base dell’unghia, dei cristalli luminosi. Unghie Baby Boomer colorate : in questo caso il rosa va a sfumare sulla punta in colori come il fucsia e l’arancione. Anche qui possiamo applicare dei cristalli luminosi alla base dell’unghia.

: in questo caso il rosa va a sfumare sulla punta in colori come il fucsia e l’arancione. Anche qui possiamo applicare dei cristalli luminosi alla base dell’unghia. Unghie Baby Boomer perlate: unghie effetto perla in bianco e lilla cangiante, con riflessi arcobaleno. Unghie davvero super chic e super eleganti!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze unghie inverno 2024: tutte le manicure più amate

Bubble Bath Nails, le star seguono questa tendenza unghie super chic per l’autunno 2023