Scopriamo insieme tutte le tendenze unghie per l’inverno 2024. Una stagione con unghie corte che tornano di moda, nude particolarmente amanti, ma anche colori un po’ più appariscenti e nail art elaborate. Ecco tutte le manicure più belle.

Le tendenze unghie inverno 2024

Cosa sceglieranno le donne per le loro unghie nell’autunno inverno 2023/24? Ad essere in tendenza sono prima di tutto i colori scuri, ma non nelle solite sfumature e non sulle forme che ormai sono di tendenza nelle ultime stagioni. Le unghie corte tornano a dominare le scene, come riportato da Elle, insieme a tinte ibride e particolarmente eleganti. I nude non passano mai di moda e sono sempre molto amati, mentre i look monocromatici vengono affiancati da smalti e gel cangianti e più eccentrici, a tratti preziosi, perfetti per far brillare e scintillare le proprie mani durante la stagione invernale. Per quanto riguarda la nail art, è il momento di prediligere design astratti, con tratti particolarmente fini, in un solo colore, al massimo due, rispettando il mood della stagione fredda.

Le manicure più belle per l’inverno 2024

Elle ha voluto fare una selezione di quelle che saranno le manicure più amate per l’inverno 2024, tra le più belle e più apprezzate per la stagione fredda. Scopriamole insieme!

Blu profondo : il blu è un colore in grado di brillare d’estate e diventare intenso e profondo durante l’inverno. Una nuance sicuramente da scegliere se non siete amanti delle mezze misure;

: il blu è un colore in grado di brillare d’estate e diventare intenso e profondo durante l’inverno. Una nuance sicuramente da scegliere se non siete amanti delle mezze misure; Black&White : per le amanti del minimalismo, non c’è niente di meglio dei due colori non colori in grado di creare qualcosa di unico, ma anche di sobrio;

: per le amanti del minimalismo, non c’è niente di meglio dei due colori non colori in grado di creare qualcosa di unico, ma anche di sobrio; Greige: profondo e molto elegante, in grado di adattarsi perfettamente a vari stili e vari incarnati, proprio perché è un colore ibrido. Perfetto abbinato a gioielli in argento e oro bianco;

profondo e molto elegante, in grado di adattarsi perfettamente a vari stili e vari incarnati, proprio perché è un colore ibrido. Perfetto abbinato a gioielli in argento e oro bianco; Caramello, cioccolato e caffè : il marrone è uno dei colori in tendenza per questa stagione, perfetto in look monocromatici oppure mescolando le varie tonalità;

: il marrone è uno dei colori in tendenza per questa stagione, perfetto in look monocromatici oppure mescolando le varie tonalità; Bianco : una manicure che omaggia la neve, caratteristica dell’inverno. Molto elegante e perfetta sulle unghie corte;

: una manicure che omaggia la neve, caratteristica dell’inverno. Molto elegante e perfetta sulle unghie corte; Bordeaux : sempre per le unghie corte, molto amato anche il bordeaux, intenso, profondo e perfetto per l’inverno;

: sempre per le unghie corte, molto amato anche il bordeaux, intenso, profondo e perfetto per l’inverno; Tartarugato : un trend che torna anche per questo inverno, con un effetto particolarmente elegante e versatile;

: un trend che torna anche per questo inverno, con un effetto particolarmente elegante e versatile; Revers French oro : la French al contrario affascina sempre e spopolerà ancora di più durante il periodo delle feste nella sua versione dorata;

: la French al contrario affascina sempre e spopolerà ancora di più durante il periodo delle feste nella sua versione dorata; French squadrata : la French di forma quadrata è tornata di moda, per uno stile più aggressivo, amato soprattutto dalle dive;

: la French di forma quadrata è tornata di moda, per uno stile più aggressivo, amato soprattutto dalle dive; Half moon nails : la manicure delle dive degli anni ’50, un’idea da copiare per rendere le unghie più lunghe e affusolate;

: la manicure delle dive degli anni ’50, un’idea da copiare per rendere le unghie più lunghe e affusolate; Discoball : un nero metallizzato e opaco che rende il colore ancora più intenso e davvero perfetto per l’inverno che sta per arrivare;

: un nero metallizzato e opaco che rende il colore ancora più intenso e davvero perfetto per l’inverno che sta per arrivare; Cromate : l’effetto cromato va molto di moda, soprattutto su grigio e marrone per un effetto più profondo;

: l’effetto cromato va molto di moda, soprattutto su grigio e marrone per un effetto più profondo; Deep aura : l’effetto aura, molto amato in Giappone, si tinge di colori invernali per abbinare perfettamente la manicure agli outfit;

: l’effetto aura, molto amato in Giappone, si tinge di colori invernali per abbinare perfettamente la manicure agli outfit; Nail art grigio asfalto: il grigio perla è perfetto per una manicure più delicata, mentre il grigio asfalto è più cupo e dark, perfetto anche come base per una nail art più elaborata.

