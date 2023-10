Come calcolare l’età dell’arrivo della menopausa? Ci sono alcuni segnali da non sottovalutare.

Come calcolare l’età dell’arrivo della menopausa? Ci sono alcuni segnali da non sottovalutare, che indicano l’arrivo del momento spesso temuto dalle donne. In realtà dare una risposta precisa è più difficile di quanto si possa pensare.

Come calcolare l’età della menopausa: 5 segnali da non sottovalutare

La menopausa è un passaggio obbligatorio nella vita di ogni donna, ma ognuna la vive in modo diverso. Anche il momento esatto in cui arriva cambia a seconda delle persone può essere influenzato da diversi fattori. La menopausa arriva quando le ovaie hanno esaurito le scorte di follicoli, ma ogni donna nasce con un patrimonio follicolare diverso. Nel corso del tempo i follicoli si perdono per varie ragioni, come l’invecchiamento naturale, che porta alla fine del periodo fertile e allo stop della produzione di estrogeni e progestinici. Solitamente le donne entrano in menopausa tra i 48 e i 54 anni, ma esiste anche la pre-menopausa, che compare intorno ai 44-46 anni. Il ginecologo può vedere il volume ovarico e se sono presenti ancora follicoli e può capire a che punto è una donna, ma difficilmente può prevedere con esattezza quando arriverà la menopausa.

I cinque segnali che non devono essere sottovalutati sono:

Alterazioni dell’umore: un sintomo che può avere moltissime cause, dal cambio di stagione fino a disturbi più importanti. Ma anche la menopausa può influenzare l’umore e portare stanchezza, insofferenza, malumore, difficoltà a ricordare e altri sintomi; Alterazione dei ritmi sonno-veglia: un altro sintomo molto comune che porta le donne a non riuscire ad addormentarsi oppure a svegliarsi di notte senza motivo, riducendo le ore di sonno; Secchezza vaginale: un altro segnale che la menopausa sta arrivando ed è dovuta agli sbalzi ormonali. Può causare dolore durante i rapporti sessuali ed una maggiore predisposizione a contrarre infezioni vaginali; Secchezza oculare: gli sbalzi ormonali non possono indurre solo la fastidiosa secchezza vaginale, ma anche oculare; Aumento di peso: anche se siete sempre state atletiche e magre, può capitare che nel periodo della menopausa arrivino dei chili in più. L’aumento di peso solitamente è dovuto agli stravolgimenti degli ormoni.

Oltre a questi segnali da non sottovalutare, ce ne sono anche altri come la cefalea, calo della libido e del desiderio sessuale, dolori muscolari e articolari, deficit di memoria, calo della capacità di concentrazione e vampate di calore. Per le donne la menopausa è un momento molto delicato. Il modo migliore per affrontarla è accettare i sintomi senza lasciare che stravolgano la propria quotidianità. Seguire uno stile di vita sano può essere di grande aiuto per calmare i sintomi della menopausa. È importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ed occuparsi del proprio benessere psicofisico, facendo sport e dedicandosi alle proprie passioni.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: