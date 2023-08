Scopriamo insieme come applicare e togliere in modo corretto l’autoabbronzante sul viso e sul corpo. Ci sono degli ottimi consigli da seguire per riuscire ad ottenere un risultato perfetto.

Come applicare e togliere l’autoabbronzante su viso e corpo

I prodotti autoabbronzanti sono cambiati nel corso del tempo e ad oggi riuscire ad ottenere un risultato naturale è davvero molto più facile. Se vengono usati in modo corretto, gli autoabbronzanti consentono a tutti di sfoggiare un’abbronzatura davvero perfetta, senza doversi esporre troppo ai raggi solari. Il meccanismo con cui funzionano gli autoabbronzanti ha a che fare con l’azione di una sostanza presente in modo naturale nel nostro corpo, chiamata didrossiacetone (Dha). Questa sostanza, legandosi alle cellule di cheratina, determina un cambiamento nel colore della pelle, donando un tono più dorato. Se esporsi ai raggi solari, infatti, attiva la melanina, gli autoabbronzanti non agiscono affatto al livello di questo pigmento, innescando invece una reazione tra le proteine dello strato corneo della pelle e le molecole contenute nel prodotto cosmetico. Questo tipo di abbronzatura sembra essere anche più sicura in termini di salute per il nostro organismo. Il Dha è stato infatti sottoposto a differenti ricerche che non ne hanno messo in luce alcun effetto tossico per la pelle. Come per ogni prodotto cosmetico, però, è opportuno usare cautela. Gli autoabbronzanti non sono un sostituto delle creme protettive, per cui è sempre importante applicare i filtri di protezione contro i raggi ultravioletti.

Come applicare e togliere l’autoabbronzante su viso e corpo: 10 consigli

Scopriamo insieme qualche consiglio per ottenere un risultato perfetto dall’autoabbronzante: