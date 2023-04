L'autoabbronzante per il viso si rivela un grande alleato in vista dell'estate: applicarlo non è difficile ma richiede attenzione

Con l’arrivo della bella stagione scatta immediatamente quella voglia di mare e di abbronzatura tipici del tempo estivo. Poiché ancora manca un po’ alle giornate da spiaggia, si può sempre pensare di ricorrere a qualche stratagemma per arrivare all’estate già abbronzate. Come fare? Con l’utilizzo di un buon autoabbronzante.

Autoabbronzante per il viso: come utilizzarlo per un effetto naturale

L’autoabbronzante si rivela un grande alleato per tutte quelle persone che desiderano un incarnato “colorato” anche durante l’inverno, ma soprattutto si rivela efficace anche per preparare la pelle ai primi raggi del sole. Sicuramente, ed è bene sottolinearlo, l’autoabbronzante non sostituisce la crema solare, passaggio sempre e comunque fondamentale per proteggere la pelle dai raggi UV.

Se dunque il vostro intento è quello di arrivare all’estate con un viso già dall’effetto abbronzato, non vi resta che scegliere il giusto autoabbronzante e procedere con la sua applicazione.

Una volta acquistato il prodotto tanto desiderato, procedete con la lettura delle istruzioni di utilizzo: solo così riuscirete a capire da dove iniziare. Tendenzialmente prima di applicare l’autoabbronzante per il viso si prepara la pelle attraverso un’esfoliazione non troppo aggressiva e lo si fa di solito circa una settimana prima. In questo modo andrete a eliminare tutte le cellule morte della vostra pelle e il prodotto entrerà meglio nella pelle. Inoltre, prima di applicare il prodotto, optate per una bella doccia con un sapone dal ph neutro: il colore che otterrete grazie all’autoabbronzante viso dipenderà anche dal ph della vostra pelle!

L’applicazione dell’autoabbronzante per il viso deve avvenire attraverso movimenti circolari: cominciate dalla zona T e procedete verso le tempie, svolgendo sempre movimenti verso l’alto e mai verso il basso. Non esagerate con la quantità di prodotto, soprattutto nella zona del contorno occhi. Mai dimenticare le orecchie, il collo e il mento: ricordate che volete un effetto uniforme il più possibile naturale. Per non rischiare di macchiare le mani, ricordatevi anche di utilizzare dei guanti per l’applicazione.

Quale autoabbronzante per il viso scegliere?

In commercio ne esistono tantissimi e a volte può capitare di perdersi in quel mare di prodotti. Per scegliere l’autoabbronzante per il viso perfetto bisogna anzitutto capire che cosa andate cercando: crema? latte? spray? gel? gocce? Una volta data una risposta a tali domande sarà più semplice andare alla ricerca del prodotto giusto. Ultimamente stanno andando molto di moda gli autoabbronzanti per il viso in modalità gocce. Si tratta di flaconi di piccole dimensioni dotati di contagocce, molto semplici da utilizzare e anche anti-spreco: considerate che la quantità da usare è davvero poca.

Se avete la pelle secca è consigliabile un prodotto in crema o un latte autoabbronzante, ma andranno bene anche le gocce di cui sopra. Se invece non avete troppo tempo, optate per lo spray, anche se per il viso sarebbe sempre meglio un prodotto che vada steso accuratamente con le mani onde evitare zone più o meno “colorate”. Non trattandosi di tutto il corpo, viene da sé che bisogna fare maggiore attenzione.

Infine, ma non per importanza, il colore: se avete una pelle molto chiara, cercate un autoabbronzante per il viso che abbia circa il 3% di Dha (Diidrossiacetone) al suo interno, mentre in caso di pelle già scura, potete tranquillamente scegliere un autoabbronzante per il viso con una quantità di Dha maggiore o uguale al 5%.