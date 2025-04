Scopri come l'attrice si reinventa per il suo ruolo di Masha nella serie di Prime Video.

Un nuovo capitolo per Nicole Kidman

Nicole Kidman, l’iconica attrice premio Oscar, è pronta a tornare sullo schermo con un look sorprendente per la seconda stagione di Nine Perfect Strangers. Dopo il successo del thriller erotico Babygirl, che le è valso il Premio Coppa Volpi, Kidman si prepara a stupire nuovamente il pubblico. Questa volta, il suo personaggio, Masha Dmitrichenko, presenta un aspetto completamente rinnovato, che riflette la sua evoluzione artistica e personale.

Il look inedito di Masha

All’età di 58 anni, Nicole Kidman ha deciso di abbandonare il suo tradizionale look biondo per un audace caschetto corto color platino. Questo cambiamento non è solo estetico, ma rappresenta anche una trasformazione profonda del suo personaggio. Masha, che nella prima stagione sfoggiava una lunga chioma da sirena, ora si presenta con un taglio razor cut che incarna le tendenze capelli della primavera 2025. La frangetta piena e il biondo freddo si fondono perfettamente con l’atmosfera glaciale delle Alpi austriache, dove si svolgerà la nuova trama della serie.

Le nuove avventure di Masha e i nove sconosciuti

La seconda stagione di Nine Perfect Strangers, disponibile su Prime Video dal 22 Maggio, promette di portare i suoi protagonisti in un viaggio trasformativo. Masha invita i nove sconosciuti a un ritiro di benessere, dove dovranno affrontare le loro paure e i loro limiti. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty, esplora temi di crescita personale e relazioni interpersonali, mettendo in luce la complessità delle emozioni umane. Con il suo nuovo look, Kidman non solo si reinventa, ma si prepara a guidare i partecipanti in un’esperienza che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.