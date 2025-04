La malattia e la musica: un legame indissolubile

Giovanni Allevi, noto pianista e compositore italiano, ha recentemente condiviso la sua esperienza con una malattia che ha cambiato la sua vita. Nel 2022, gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo, un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche. Questa condizione, che provoca forti dolori e limita le capacità fisiche, non ha però fermato la sua passione per la musica. Allevi ha trovato nella musica non solo un modo per esprimere il suo dolore, ma anche un mezzo per affrontare la sua condizione con coraggio e determinazione.

Un nuovo tour e un concerto speciale

Nonostante le difficoltà, Giovanni Allevi ha annunciato un nuovo tour che lo porterà in alcune delle città più belle d’Italia, tra cui Roma, Venezia, Firenze e Taormina. Durante questi concerti, l’artista presenterà per la prima volta il suo “Concerto MM 22”, un’opera che ha composto durante la sua degenza in ospedale. Allevi descrive questo concerto come una trasformazione in musica della parola “mieloma”, utilizzando un metodo matematico già impiegato da Bach. Questo progetto rappresenta non solo un traguardo artistico, ma anche un atto di resistenza e speranza.

La forza interiore di un artista

Nonostante il dolore fisico e le limitazioni, Giovanni Allevi continua a esibirsi, dimostrando una resilienza straordinaria. Ha rivelato che, durante i suoi spostamenti per i concerti, ha dovuto adattare il suo van per poter riposare e recuperare tra un’esibizione e l’altra. La sua determinazione è palpabile: “La mia voglia andava oltre l’impedimento fisico”, ha dichiarato, evidenziando il conflitto tra corpo e anima. Questa lotta interiore, che ricorda il dualismo di Cartesio, è ciò che lo spinge a continuare a suonare e a condividere la sua musica con il mondo.

Un messaggio di speranza

Giovanni Allevi non è solo un musicista, ma anche un simbolo di speranza per molti. La sua storia dimostra che, anche di fronte a sfide immense, è possibile trovare la forza per andare avanti. La musica diventa così un rifugio, un modo per affrontare il dolore e trasformarlo in bellezza. Con il suo sorriso e la sua passione, Allevi invita tutti a riflettere sulla vita, sul dolore e sulla felicità, creando un legame profondo con il suo pubblico.