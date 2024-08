Mantenersi in forma è essenziale quando si utilizza una sedia a rotelle. Esistono numerose strategie e attività che possono aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Nella dieta proteica si vanno a favorire le proteine per riuscire a perdere peso in modo naturale con cibi adeguati.

La dieta Fricker è la dieta a due velocità che permettere di perdere fino a 4 kg in due settimane: ecco come funziona e un esempio di menù settimanale.

La stitichezza occasionale è un disturbo gastrointestinale comune che può causare disagio e influenzare negativamente la qualità della vita, in particolare nelle donne. Nonostante sia generalmente transitoria, è importante conoscerne le cause e i trattamenti per gestirla efficacemente.