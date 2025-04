Un percorso difficile

Davide Bonolis, giovane calciatore della Kings League, ha recentemente condiviso la sua storia di lotta contro i problemi di peso e salute. A soli 12 anni, Davide è stato colpito da mononucleosi, una malattia che lo ha costretto a fermarsi dal calcio, la sua grande passione. In un podcast intitolato Doppio Passo, ha rivelato come questa esperienza abbia influito profondamente sulla sua vita e sul suo rapporto con il cibo.

Il cambiamento radicale

Durante il periodo di malattia, Davide ha visto il suo peso aumentare drasticamente. “In un anno ho preso 10, 15, 20 kg”, ha spiegato. Quando la malattia è finita, il suo peso era salito a 100 chili. La perdita del nonno ha segnato un punto di svolta nella sua vita: “Ho iniziato a mangiare meno e ad allenarmi”, ha raccontato. Questo cambiamento mentale lo ha portato a un regime alimentare estremo, dove arrivava a mangiare solo mezza mela al giorno, portandolo a un peso di 55 chili per 1,80 metri di altezza.

Riscoprire la forza interiore

Davide ha sottolineato come questa esperienza non sia stata solo fisica, ma anche mentale. “Meno mangiavo, più sentivo la fame e più mi sentivo bene”, ha affermato. La sua determinazione e la volontà di onorare la memoria del nonno, un grande appassionato di calcio, lo hanno spinto a migliorare la sua salute e a riprendere l’attività sportiva. Oggi, il giovane atleta si allena regolarmente e ha ritrovato la forza e i muscoli che aveva perso durante la malattia.

Il supporto della famiglia

Il padre di Davide, il noto presentatore Paolo Bonolis, ha espresso il suo orgoglio per il percorso del figlio. “È una questione di volontà personale, di lettura di ciò che vorresti per te”, ha commentato. Questo supporto familiare ha giocato un ruolo cruciale nella trasformazione di Davide, dimostrando quanto sia importante avere accanto persone che credono in noi.

Un messaggio di speranza

La storia di Davide Bonolis è un esempio di resilienza e determinazione. La sua esperienza ci ricorda che, nonostante le difficoltà, è possibile risalire e trovare la propria strada verso il benessere. Con il giusto supporto e una forte motivazione, ognuno di noi può affrontare le sfide della vita e trasformare le proprie debolezze in punti di forza.