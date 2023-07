Scopriamo insieme come abbinare le collane ai vestiti. Qualche consiglio utile da seguire per mantenere il proprio stile e arricchirlo utilizzando collane e gioielli, che possono dare un tocco in più al proprio look.

Come abbinare le collane ai vestiti: consigli di stile

Desiderate scoprire come abbinare le collane ai vestiti per un look perfetto? Cercate di non farvi prendere dall’ansia e seguire qualche piccolo consiglio e qualche piccolo trucco per riuscire a completare il vostro stile grazie alle collane. Abbigliamento e accessori devono sempre essere scelti con la massima attenzione, sia per quanto riguarda i colori, le dimensioni, le occasioni in cui si andranno ad indossare e il proprio stile. Spesso gli accessori vengono sottovalutati, ma in realtà sono fondamentali per completare ogni outfit, perché possono determinare la riuscita del proprio look, rendendolo più elegante o più sportivo, più moderno o più retrò, dando quel tocco in più che è sempre necessario. Per abbinare in modo corretto le collane ai vestiti è importante mettere al primo posto l’equilibrio. Questo significa che una collana molto grande, vistosa e importante deve essere abbinata all’outfit adatto e magari a degli orecchini più piccoli, in modo da renderla una protagonista. Bisogna sempre riuscire ad equilibrare l’abbigliamento e gli accessori.

Forse non ci avete mai pensato, ma quando si sceglie di indossare una collana bisogna anche pensare alla sua forma, perché va abbinata anche al proprio aspetto fisico. Le collane lunghe riescono a slanciare la figura, mentre le collane a girocollo tendono ad accorciarla. Per questo è meglio evitare collane troppo lunghe se si è molto magre, in quanto tendono a snellire ancora di più il busto. Cercate anche di non indossare collane troppo sottili se avete un fisico robusto, perché potrebbero non notarsi. È importante anche tenere conto della scollatura. Se usate un maglione a collo alto è meglio scegliere collane lunghe, magari con qualche ciondolo o pendente. Con una scollatura a V meglio scegliere collane sottili e se è particolarmente profonda è meglio scegliere dei modelli che seguono la profondità. Se lo scollo è rotondo è meglio scegliere girocolli, collier o chocker, mentre se indossate una maglia con il collo a barchetta, a cuore o a fascia, è meglio scegliere un gioiello importante che arricchisca il décolleté. Un abito o una camicia con il colletto devono essere esaltati con un girocollo, mentre un abito fantasia ha bisogno di una collana che riprenda il colore principale e se l’abito è semplice e in tinta unita è meglio scegliere una collana lunga e sottile.

Come abbinare le collane ai vestiti: altri consigli utili

Per donare luce e brillantezza ai propri outfit si possono scegliere collane oro e argento. L’abbinamento sta diventando un vero e proprio trend, ma bisogna sempre ricordare di non cadere nell’esagerazione. Va ben il mix collane e bracciali in oro, argento, titanio e ottone, ma ricordatevi sempre di non esagerare per non rendere il vostro outfit troppo pesante. Se dovete partecipare ad una cerimonia è meglio scegliere dei gioielli in oro, in argento o con pietre preziose. I grandi classici vanno molto bene per le occasioni speciali, perché sono antichi, ma anche molto versatili e in grado di prestarsi bene a qualsiasi look. Per personalizzare il proprio outfit quotidiano, da tutti i giorni, basterà fare un mix di collane semplici e di collane con qualche dettaglio un po’ più particolare. È molto divertente scegliere le collane da abbinare agli outfit da giorno e si può anche giocare con le sovrapposizioni. Il trend del momento è usare contemporaneamente più collane di diverse lunghezze e forme per dare quel tocco in più al vostro look, sempre seguendo il vostro stile.