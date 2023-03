Quali sono i bijoux di tendenza per il 2023? Quelli minimal, raffinati ed eleganti che non rinunciano a dettagli unici

I bijoux sono una parte importante di ogni outfit. Con il loro stile, le loro forme e i loro colori, i bijoux riescono sempre a conferire personalità. Per il 2023 sono previste delle particolari tendenze? Certamente, basta solo scoprirle e trovare l’accessorio più adatto alla propria persona.

Alla scoperta dei bijoux in tendenza per il nuovo anno.

Bijoux: le principali tendenze per il 2023

Sicuramente i social hanno un impatto molto forte per quello che riguarda l’esplosione delle tendenze. Non a caso, infatti, basta scorrere per qualche minuto il feed di Instagram per riuscire a scovare almeno un paio di tendenze bijoux per il 2023, ma andiamo con ordine.

A quanto pare il mondo degli accessori bijoux sta abbracciando sempre di più la filosofia minimal: cioè? Il 2023 si riempie di linee classiche e senza tempo, di quell’aura senza eccessi che è sempre molto apprezzata e di grandissima classe.

Orecchini mania: lunghi sì, ma con raffinata semplicità

Gli orecchini lunghi tornano a conquistare e diventano tendenza. Durante tutto il corso del 2023 la lunghezza sarà la migliore amica degli orecchini (anche se non mancheranno ovviamente orecchini di taglia più piccola ed essenziali) e conquisterà tutti gli outfit, da quelli da giorno a quelli più eleganti da sera. Già le passerelle delle varie fashion week ce li avevano anticipati e adesso che arriva la bella stagione diventano davvero i protagonisti. Lunghi quasi fino a toccare le spalle, gli orecchini sono luminosi, minimali e sempre perfetti.

Al collo? Collane e choker a catena

Le collane del 2023 hanno diversi stili, tutti ugualmente di grande tendenza. Si parte con collanine sottili a cui si aggiungono piccoli ciondoli portafortuna, ma sono anche choker e collane con maglia a catena, molto di moda con l’arrivo della bella stagione. L’oro giallo continua a conquistare il cuore, ma anche chi ama l’argento avrà modo di brillare.

Bracciali: i bijoux al polso per il 2023 si tingono di oro giallo

Proprio come le collane anche i bracciali si tingono di oro giallo, grande tendenza dei bijoux del 2023. Anche in questo caso si prediligono modelli a catena, purché sia sottile e minimale. Giocate con le maglie dei vostri bracciali e lasciate libertà di movimento: il rumore dei gioielli è sempre molto cool.

Gli anelli in tendenza nel 2023

Gli anelli nel 2023 continuano a scegliere il modello a fascia e il gusto essenziale, ma non mettono da parte i dettagli unici ed eleganti. Sì ad anelli in oro giallo (anche extra bold), ma il vero tocco di classe è la presenza di piccoli punti luci incastonati o di sinuosi serpenti dagli occhi rubini. Scegliete lo stile che appartiene alla vostra personalità e non sbaglierete mai.

I bijoux in tendenza per il 2023 abbracciano lo stile minimalista ma non rinunciano a spruzzi di originale personalità. Oro giallo ma anche argento, catene, sottili maglie e piccoli ciondoli portafortuna, lunghezza, rubini e intrecci tra le dita: scegliere il proprio bijoux non sarà semplice, ma la tendenza chiama e se chiama beh, qualcuno dovrà pure rispondere.