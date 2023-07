L’azzurro e il verde sono due colori molto amati da noi donne. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarli al meglio.

Come abbinare l’azzurro e il verde

Il verde e l’azzurro sono due colori che si abbinano molto bene sia tra loro, nonostante si possa pensare il contrario, sia con altri colori. Per la stagione estiva usare uno di questi due colori o abbinarli insieme si rivela essere una scelta azzeccata poiché sono entrambi colori che mettono allegria anche solo a guardarli e quindi perfetti per quella che è la stagione più spensierata dell’anno. Entrambi sono colori freddi, il verde è un colore che emana inoltre armonia, pace e un senso di equilibrio, mentre l’azzurro rappresenta la freschezza e la trasparenza. L’azzurro sta molto bene con tutte le tonalità pastello, con il rosso e soprattutto è perfetto da indossare con il colore bianco. In autunno e in inverno lo si può indossare anche con il nero, colore però meno adatto per la primavera e per l’estate. Il verde invece sta bene con il bianco, con il nero, anche in estate, e con tutti i toni accesi e brillanti. Il grigio è un altro colore che si abbina molto bene con il verde. Se amate quindi questi due colori e volete abbinarli siete nel posto giusto, insieme vedremo infatti alcuni tipi di abbinamenti per un look impeccabile e alla moda, da sfoggiare il prima possibile.

Come abbinare l’azzurro e il verde: consigli di stile

Come detto precedentemente il verde e l’azzurro sono entrambi due colori freddi e si abbinano molto bene tra loro e con altri colori. Entrambi sono due colori che vanno bene in qualsiasi stagione dell’anno, oltre che essere adatti per quasi tutti le occasioni. Vediamo ora insieme nel dettaglio alcuni tipi di abbinamento da provare al più presto:

Vestito azzurro e verde: l’estate è la stagione preferita dalla maggior parte di noi donne per indossare i vestiti. Se si vuole abbinare il verde e l’azzurro l’ideale è indossare un vestito che abbia dentro entrambi i colori, possibilmente con uno che spicchi più dell’altro. In alternativa si può indossare un vestito in tinta unita, per esempio un vestito azzurro, e abbinare un accessorio verde, che sia una borsa, un paio di scarpe o degli orecchini.

Azzurro e bianco: come detto precedentemente il colore che meglio si sposa con l’azzurro è senza alcun dubbio il bianco. Un outfit perfetto potrebbe essere una gonna lunga o corta azzurra e una maglietta o un crop top bianco. Outfit questo ideale per una bella passeggiata estiva in qualche località di mare.

Total green: sono davvero tante le tonalità di verde che si possono trovare, da quelle più accese a quelle pastello. Abbinare due tonalità opposte per un look total green è sicuramente una scelta top. Ad esempio si può optare per un paio di pantaloni verde scuro abbinati a un top verde pastello.