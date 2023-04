Passano gli anni e passano le stagioni, ma lui si riconferma sempre un capo evergreen per eccellenza. È il crop top il protagonista della bella stagione (e non solo): adatto a tutte le situazioni, il crop top riesce a valorizzare anche il look più semplice. Andiamo alla scoperta del capo e capiamo meglio come abbinarlo per ottenere outfit pazzeschi!

Che cos’è il crop top?

Bisogna partire da una premessa doverosa: parlare di crop top non significa parlare necessariamente di pancia scoperta e tagli extra short. Il crop top, infatti, è sì un capo corto, ma non per forza deve lasciare scoperto l’ombelico. Quante volte vediamo outfit con crop top dove a rimanere scoperta è solo una sottile parte di pelle? L’importante è che sia corto, ma non esiste una regola sui cm da lasciare “esposti”. Con il passare degli anni e con le mode che vanno e che vengono il crop top resiste e trova sempre il modo di entrare in tendenza. Esso si adatta molto bene a ogni look, a ogni situazione, a ogni evento e a seconda dello stile che si vuole assumere il crop top riesce sempre a dimostrarsi perfetto. Quante volte capita di vedere look sportivi con crop top a t-shirt tagliata? O quanto spesso, invece, cerchiamo un look più elegante e puntiamo a crop top black eventualmente impreziositi da dettagli gioiello? Insomma, le strade del crop top sono infinite: bisogna solamente scegliere un mood e il gioco è fatto.

Come abbinare il crop top al meglio: consigli di stile e idee per outfit in tendenza

Gli abbinamenti possibili se si ha un crop top da sfoggiare sono numerosissimi. Partendo dalla situazione che si andrà a vivere, che sia un evento, un aperitivo con le amiche, un’occasione sportiva, o semplicemente seguendo il proprio istinto fashion, si potranno abbinare determinati capi per costruire un look con crop top ideale.

Non ci sono regole obbligatorie, ma spesso quando si pensa al crop top si pensa all’abbinamento per eccellenza: la vita alta. Che sia una gonna o un pantalone, la vita alta aiuta molto quando si indossa un crop top. Ora che arriva la bella stagione provate a puntare a un paio di shorts in denim (o di qualsiasi altro tessuto) e abbinatevi un crop top: l’effetto ottenuto sarà perfetto! Se avete voglia di un outfit più bon ton, scegliete un paio di pantaloni wide leg a vita alta a cui abbinerete un crop top ton sur ton o, perché no, qualcosa che stacchi completamente. Ai piedi sneakers per contrastare o sandali appena le temperature lo permetteranno.

Sì ad abbinamenti più eleganti: pantalone a vita alta nero (anche stretto) e crop top gioiello total black. In questo modo otterrete qualcosa di elegante ma comunque giovanile e molto sensuale.

Per le giovanissime e per chi è alla ricerca di un outfit più sbarazzino, sappiate che il crop top si sposa molto bene anche con la salopette in jeans, tendenza assoluta della primavera-estate 2023.

Se invece volete qualcosa di più sportivo e oversize, che ne dite di un paio di pantaloni della tuta extra baggy (e anche un po’ a vita bassa), crop top, magari total white, e sopra una bella camicia lasciata aperta? Ai piedi naturalmente sneakers e calzettoni in vista: un look decisamente più street, ma che pare essere molto amato dalle nuove generazioni.

A chi sta bene il crop top?

Anche in questo caso non ci sono regole di stile. Ogni corpo è a sé e ogni persona che voglia indossare il crop top lo deve fare in totale libertà, purché si senta a suo agio. Per sentirsi più confident, però, è sempre bene scegliere il modello di crop top che si sposi bene con le proprie forme. Se volete puntare tutto sulla vita, scegliete modelli più aderenti, ma se invece non volete sentirvi troppo “strette”, optate per un modello più morbido. Insomma, la scelta è tutta vostra: il crop top non vi deluderà!