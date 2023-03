Collant e shorts: la combo perfetta per la primavera 2023

Le passerelle delle varie Fashion Week parlano chiaro e a quanto pare la tendenza è stata confermata. Niente gonne, niente jeans, niente pantaloni o abiti: la primavera 2023 dice “sì” alla combinazione shorts e collant, per una moda audace, nuova e anche super fast.

Collant e shorts/culotte: minimo sforzo, massima tendenza per la primavera 2023

Avevamo avuto una preview fashion durante il Festival di Sanremo 2023: vi ricordate quando Levante è salita sul palco indossando il suo outfit firmato Etro? In quell’occasione la cantante ha sceso le scale dell’Ariston indossando un paio di shorts cortissimi abbinati a collant neri e tacchi vertiginosi: la tendenza era già nell’aria. Le passerelle della Fashion Week lo hanno confermato e sono numerosi i brand che hanno scelto di abbracciare la tendenza speedy-sexy: da una parte la velocità degli abbinamenti, dall’altra la sensualità nel lasciare le gambe sostanzialmente scoperte, anche se con collant.

Sebbene possa apparire insolita, è proprio questa una delle principali tendenze della primavera 2023 e pare avere già conquistato numerose celebrities internazionali. La stessa Kendall Jenner si era fatta immortalare in giro per Los Angeles indossando semplicemente collant neri, culotte total black e maglioncino abbinato: un look per molti audace e anche “incompleto”, ma perfetto per anticipare la tendenza della bella stagione. I brand che hanno appoggiato la combo shorts e collant sono numerosi: basta fare un giro sul feed di Chiara Ferragni per rendersi conto che la tendenza è nell’aria già da diverso tempo.

I brand dell’alta moda si sono divertiti a giocare con la sensualità delle culotte, degli slip e degli shorts extra shorts: Miu Miu, Prada, Saint Laurent, Etro etc., hanno scelto di rivisitare capi essenzialmente “intimi” rendendoli adatti sia a contesti di vita quotidiana. Tale tendenza, ovviamente, non piace a chiunque e sono molte le persone ancora perplesse in merito alla tendenza.

Come abbinare shorts e collant: quando la tendenza si fa audace

È possibile realmente uscire e sfoggiare la combo di tendenza per la primavera 2023? Perché no, basta trovare i giusti abbinamenti e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Eventualmente, se non foste sicure di volere uscire con un paio di culotte e collant abbinati (oppure no), potreste sempre pensare di optare per un paio di shorts molto corti ma più “lavorati”, un po’ come ha fatto Levante a Sanremo 2023.

I collant diventano i protagonisti, anche se con l’arrivo della bella stagione bisogna sempre fare i conti con le temperature. Scegliete dunque una consistenza adatta e puntate a qualcosa di elegante e chic per le vostre serate ancora all’insegna dell’aria fresca. I tacchi sono sempre ben accetti quando si tratta di shorts e collant, ma sopra? Che cosa si deve indossare? Anche in questo caso la scelta è totalmente soggettiva e dipende dai gusti personali e anche dall’evento o dal contesto in cui vi trovate. Molti brand hanno optato per maglioncini puliti e lineari, altri hanno scelto capi altrettanto audaci come top corti e blazer lasciati aperti e c’è chi, invece, punta tutto sull’intimo e lo copre con cappotti lunghi che lasciano intravedere la pelle.

Se state cercando una nuova versione di voi stesse, la nuova tendenza primavera 2023 potrebbe fare al caso vostro. Sperimentate e se vi piace l’effetto allo specchio, avrete trovato la soluzione perfetta.