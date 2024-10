Perché scegliere il messy summer bun?

Il messy summer bun è diventato un vero e proprio must-have per l’estate, grazie alla sua versatilità e al suo fascino disinvolto. Questa acconciatura, apprezzata da celebrità e influencer, è perfetta per chi desidera un look chic senza troppa fatica. La sua bellezza risiede nell’aspetto volutamente spettinato, che conferisce un tocco di freschezza e gioventù. Inoltre, il messy bun è ideale per combattere il caldo estivo, mantenendo i capelli raccolti e freschi, permettendo così di godere appieno delle giornate soleggiate.

Come realizzare un messy bun perfetto

Per creare un messy bun che attiri l’attenzione, inizia pettinando i capelli per eliminare eventuali nodi. Se i tuoi capelli sono troppo puliti e lisci, applica un po’ di spray texturizzante per dare grip e volume. I capelli leggermente sporchi tendono a mantenere meglio la forma del bun. Raccogli i capelli in una coda di cavallo alta, fissandola con un elastico. Non preoccuparti di farlo in modo perfetto; l’aspetto disordinato è proprio ciò che stai cercando. Avvolgi la coda attorno alla base per formare un chignon e fissa il bun con un secondo elastico o delle forcine. Per un effetto più voluminoso, puoi cotonare leggermente i capelli prima di arrotolarli. Tira alcune ciocche fuori dal bun per creare un look più casual e romantico.

Varianti del messy bun

Il messy bun può essere personalizzato in vari modi per adattarsi a diverse lunghezze di capelli e occasioni. Ad esempio, il chignon basso è perfetto per un look più elegante e formale, mentre il double bun offre un aspetto giocoso e divertente. Puoi anche optare per un bun con trecce, ideale per eventi speciali come matrimoni, o un curly bun se hai i capelli ricci, sfruttando la loro texture naturale per un effetto voluminoso e definito. Ogni variante del messy bun permette di esprimere la propria personalità e stile, rendendo questa acconciatura un vero e proprio jolly per l’estate.