Il phon senza fili è solo l’ultima tendenza tecnologica in fatto di haircare. Molto più pratico e maneggevole, è perfetto da utilizzare quotidianamente a casa o da mettere in valigia per essere perfettamente in ordine anche in vacanza. Scopriamo insieme quali sono i migliori in commercio.

Migliori phon senza fili

Stai per partire e hai poco spazio in valigia? Hai finito il tuo allenamento in palestra e non c’è nessuna presa disponibile? Oppure semplicemente non vuoi asciugarti i capelli costretta in bagno, con l’umidità creata dal vapore della doccia? Per tutti questi piccoli inghippi quotidiani, gli esperti di haircare e hairstyling hanno pensato a nuove tecnologie che ci permettono di avere una piega perfetta ovunque e per qualsiasi occasione.

Comodo da usare a casa, in palestra oppure in vacanza, una volta provato il phon senza fili sarà difficile riuscire a farne a meno e tornare al fastidioso ingombro del filo. Ecco quindi quali sono i migliori, completi di accessori e quindi adattabili ad ogni esigenza dei nostri capelli.

Migliori phon senza fili: D-Mail asciugacapelli cordless

La batteria portatile di questo phon senza fili si ricarica con la presa elettrica e diventa anche una custodia per i tre beccucci già inclusi nella confezione, ovvero il diffusore per capelli ricci, il beccuccio per un’asciugatura di precisione e quello per capelli lisci.

Con due impostazioni di calore e raffreddamento, rilascia anche ioni negativi che hanno il compito di proteggere i capelli. Una ricarica inoltre, garantisce fino a 37 minuti di utilizzo.

E vogliamo parlare della bellezza del suo design? Disponibile in bianco o nero, con le rifiniture di un elegante color rose gold, diventa anche un bellissimo accessorio da tenere esposto.

Migliori phon senza fili: Losa hair dryer

Dotato di luci LED che aiutano a tenere sotto controllo l’autonomia rimanente, questo phon senza fili viene venduto con due beccucci e ovviamente con la base ricaricabile a 4900mAh. Si tratta di uno dei phon wireless più potenti in commercio.

Anche il design sembra essere molto accattivante con l’originale accostamento di colori grigio e rosa antico.

Migliori phon senza fili: non solo asciugacapelli

Oltre ai phon, ad essere senza fili sono anche gli accessori per la piega. Tra le piastre per arricciare o lisciare i capelli rigorosamente wireless, alcune di queste hanno trovato terreno fertile grazie ai trend lanciati dai social network e dalle influencer più famose.

I miglior phon senza fili: MagicRod haircurler

Tra gli accessori per acconcare i nostri capelli, uno in particolare è stato lanciato dai trend di Tik Tok in fatto di bellezza e cura della persona. Si tratta di un arricciacapelli senza fili, dal design ormai inconfondibilie, che prometterebbe un boccolo perfetto in davvero poco tempo.

Migliori phon senza fili: Dyson Corrale

Tra le piastre liscianti per capelli non si può non citare l’ormai famosissimo Dyson. Anche in questo caso sprovvisto di ingombranti fili. Utile per creare tanto un liscio perfetto quanto un riccio ben definito senza arrecare danni ai capelli. Un investimento che, siamo sicure, ne varrà la pena.