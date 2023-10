Capispalla di tendenza: quali indossare

I capispalla di tendenza come le giacche, i bomber, ma anche il trench sono l'ideale per la stagione.

Con la stagione autunnale appena iniziata e con le temperature che stanno diminuendo, proteggersi è la prima cosa da fare. In questa stagione si ha bisogno di indossare dei capi che siano avvolgenti e caldi. A tal proposito, i capispalla sono l’abbigliamento ideale da scegliere tra tantissime tipologie, come mostrano le tendenze.

Capispalla di tendenza

Con le temperature che si sono notevolmente abbassate all’improvviso, è bene cominciare a pensare a coprirsi meglio. Per farlo i capispalla sono la migliore soluzione adatta per questo periodo. In tal senso, una giacca o un cappotto sono sicuramente il capo ideale da indossare.

Sono proprio questi i capi da inserire nel proprio guardaroba e da mettere in cima alla lista degli ordini da fare per la stagione. Sono dei capi che sicuramente sono indicati per ogni età anche perché in grado di rappresentare benissimo il comfort, lo stile e la praticità.

I capispalla poi sono un capo di grande indipendenza e di emancipazione femminile quindi particolarmente indicati da indossare in ogni occasione e momento con i vari outfit. Sono l’ideale per essere indossati da mattina a sera e rappresentano un capo molto elegante e alla moda.

Proprio perché sono capi di tendenza si adattano molto bene a varie situazioni e momenti. Inoltre per la stagione sono l’ideale perché in grado di proteggere dai primi freddi e dare quel tocco di eleganza in più che può completare il proprio look.

Capispalla di tendenza: quali sono

Tra i tantissimi capispalla di tendenza che si possono trovare in commercio, si trovano alcuni modelli che si distinguono non solo per le tonalità molto classiche, ma anche per dei guizzi di colore che fanno da contrasto con la stagione. Si possono trovare sia capi dal taglio un po’ più serio, ma anche classico oppure over.

Tra le tante tipologie, come si è intravisto anche dall’influencer, è ritornato il bomber presentato sia in versione classica, ma anche in altre declinazioni. Dal modello classico oversize ad altri in pelle, sono davvero tante le tipologie di questo tipo di indumento da indossare.

Tra i vari capispalla in tendenza non manca sicuramente il cappotto, che sia lungo o corto alla vita, declinato poi in varie tonalità come il nero, il blu, il grigio oppure il cammello. Un capo indossabile anche fino a marzo per cui è bene sceglierlo attentamente in modo da valutare quale sia il modello più idoneo.

Di tendenza in questo periodo sono anche i vari blazer da indossare sia con linee molto morbide, ma anche in colori classici oppure fantasie estrose e particolari. Un capo immancabile in grado di proteggere dai vari sbalzi termici di come il trench da indossare extra long in pelle o cotone.

Capispalla di tendenza: proposte online

Un capo di abbigliamento che è possibile ordinare direttamente dall’e-commerce di Amazon grazie alle tante proposte presenti. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare tutte le caratteristiche. La classifica mostra i tre capispalla maggiormente di tendenza da indossare in questo periodo certi tra i più eleganti per la stagione con la descrizione di ogni articolo.

1)Only trench coat double breasted

Un trench coat realizzato in poliestere indicato sia per la stagione autunnale che invernale. Un modello molto lungo con bottoni e cinturino nelle maniche. Disponibile nel color tannino. Molto elegante e adatto a ogni look.

2)Urban Classics ladies imitation suede bomber jacket

Un modello di giacca da donna bomber molto corto, elegante e chic. Realizzato in finta pelle scamosciata. Si contraddistingue per i polsini sull’orlo e le tasche laterali che conferiscono un look elegante.

3)Queen Helena chiodo giacca in ecopelle

Una giacca in ecopelle dal modello molto corto che veste in modo elegante grazie anche ai dettagli ben definiti. Un modello in linea con lo stile urbano e contemporaneo. Molto comodo da indossare è facile da abbinare, disponibile nei colori marrone e nero.

