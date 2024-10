Un evento dedicato alla leadership e all'imprenditoria femminile per abbattere il gender gap

Il WomenX Impact: un evento di riferimento per le donne

Il WomenX Impact si prepara a tornare a Milano con un programma ricco di eventi e iniziative dedicate all’empowerment femminile. In programma dal 21 al 23 novembre presso il Talent Garden Calabiana, il summit si propone di affrontare le sfide legate al gender gap e di promuovere la leadership e l’imprenditoria al femminile. Con un claim forte come “Empowering Women Worldwide”, l’evento si pone come obiettivo quello di creare un ecosistema favorevole alla crescita professionale e personale delle donne.

Un format innovativo e coinvolgente

Il format del WomenX Impact è stato progettato per garantire un’esperienza coinvolgente e formativa. Al centro dell’evento ci saranno donne che condivideranno le loro storie, esperienze e sfide affrontate nel loro percorso professionale. Con oltre 160 interventi programmati, i partecipanti potranno approfondire temi che spaziano dalla tecnologia alla sostenibilità, dalle soft skills all’imprenditorialità. Inoltre, il summit prevede tavole rotonde, workshop e interviste, creando un ambiente di confronto e apprendimento.

Le novità dell’edizione 2024

Quest’anno, il WomenX Impact introduce i Career Days, un’importante novità che offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare percorsi di carriera in settori tradizionalmente dominati dagli uomini, come le materie STEM. Questo spazio sarà dedicato alle aziende che cercano talenti femminili e offrirà informazioni sui percorsi professionali disponibili. L’inclusione di uomini nel dibattito è un altro aspetto innovativo di quest’edizione, poiché il summit mira a coinvolgere tutti nella lotta contro il gender gap.

Il ruolo della meritocrazia e dell’educazione

La meritocrazia è un tema centrale nel dibattito sul gender gap. Le quote rosa, seppur necessarie, non devono essere imposte senza considerare le competenze. È fondamentale che le aziende valutino i candidati sulla base delle loro capacità, indipendentemente dal genere. Inoltre, è cruciale iniziare a lavorare sull’educazione dei bambini fin dalla giovane età, per combattere gli stereotipi di genere e promuovere una cultura inclusiva. Solo così sarà possibile costruire una società più equa e consapevole.