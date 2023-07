Borse a mezza luna: le tendenze must have

Le borse a mezza lunga, proposte da diversi marchi, sono l'accessorio di tendenza e disponibile in vari colori da abbinare in ogni occasione.

Insieme a vestiti, abiti e pantaloni, bisogna anche aggiungere degli accessori che diano un tocco diverso al proprio look. Tra questi, vi sono sicuramente le borse a mezza luna, un accessorio must have disponibile in vari modelli e tipologie, come mostrano le tendenze. Scopriamo su quale puntare e le promozioni dei tanti marchi.

Borse a mezza luna

Sono considerate un vero e proprio must have della stagione poiché le borse a mezza luna risultano essere particolarmente amate e apprezzate da ogni influencer. Si caratterizzano per un design accattivante e minimalista al tempo stesso. Un accessorio che ha spopolato intorno agli anni 2000 e che oggi torna prepotentemente di moda.

Oggi questo accessorio, noto anche con il nome inglese di half moon bag, è diventato virale grazie al social. Si contraddistingue da altri accessori del suo genere per il suo design e le sue linee minimal. Un formato che può essere di varie dimensioni: medio o mini, quindi molto versatile e indicata per ogni momento e occasione.

Un modello di borsa abbastanza capiente, quindi adatta per contenere tutto il necessario. Si adatta a qualsiasi look, oltre a essere delle borse molto comode da indossare. Si contraddistinguono anche perché le borse a mezza luna hanno un impatto visivo ed estetico non indifferente. Si può portare in tanti modi, sotto la spalla o a tracolla.

Sebbene abbia una forma a mezza luna, la rotondità di questa borsa può essere più o meno accentuata. Uno dei punti forti di questa borsa è sicuramente il fatto che sia raffinata ed elegante, oltre a essere un modello particolarmente eccentrico e indicato per lo street style.

Borse a mezza luna: i modelli in voga

Il primo a lanciare le borse a mezza luna è stato il marchio UNIQLO, ma sicuramente vi sono anche tantissimi modelli in grado di soddisfare le esigenze di ogni donna. Si passa dalle tipologie di diversi marchi ad altri brand di lusso o maggiormente economici, quindi in base al budget di tutte le tasche.

Cambia anche il tipo di materiale che può essere la pelle o il tessuto, ma si trovano anche accessori del genere impreziositi da una serie di caratteristiche come i cristalli e le frange in diverse tonalità che possono essere basiche o nei colori vivaci in linea con il periodo. I grandi marchi come Miu Miu, Balenciaga o Carpisa le propongono in vari modelli e sfaccettature.

Tra i tanti modelli di borse a mezza luna, se ne trovano per ogni stile e personalità. Alcuni sono con borchie o stampa a coccodrillo, mentre altre sono di colore rosa come nel modello proposto da un marchio come Prada con finiture metallizzate o nella versione maggiormente elegante realizzata in pelle con elementi metallici coloro oro.

Per la stagione estiva dominano sicuramente i colori, quindi l verde, il giallo, ma anche il rosa passando poi per elementi con cristalli e scintillanti per brillare e splendere nelle sere e notti.

Borse a mezza luna: promozioni Amazon

Un accessorio disponibile in vari modelli sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni imperdibili. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto presenta i tre modelli di borse a mezza luna scelte tra i marchi maggiormente prestigiosi con una descrizione di ogni prodotto.

1)David Jones piccola borsa a tracolla

Il noto marchio presenta questa borsetta a tracolla in pelle di coccodrillo con dettagli e rifiniture di qualità. Una pochette alla moda molto elegante con design a mezza luna. Una borsa da sera indicata per ogni occasione e momento. Dotata di elementi metallici e argentati, chiusura a zip e varie tasche con il logo sulla borsetta. Disponibile nei colori nero, blu, rosso e cammello.

2)Borsa donna mezza luna moda

Una borsa a mezza luna con tracolla regolabile e tessuto in nylon con fodera in tessuto. Un modello della linea Coveri collection indicata per ogni occasione: lavoro, viaggi e cerimonie. Molto comoda, pratica e capiente, oltre che leggera. Dotata di zip e tasca interna. Si trova nei colori nero, verde, beige.

3)Alviero Martini 1a classe

Una borsa mezza luna a tracolla con la chiusura e la tracolla che sono regolabili. In poliuretano con zip e fibbia. Ha una tasca esterna con zip. La fibbia in oro aggiunge un tocco in più. Molto versatile e capiente nei colori arancione, nocciola e bianco cotone.

Alle varie borse a mezza luna, ecco alcune delle migliori gonne estive da abbinare.

