Lei è una delle showgirl più amate del piccolo schermo, sempre splendida e sensuale. Lui ha conquistato le fan per il suo fascino. Insieme erano una delle coppie più amate del momento. Hanno da poco dato alla luce la loro bambina, eppure sembra incombere una crisi profonda: un post pubblicato sui social da Belen Rodriguez ne sarebbe la conferma.

L’argentina potrebbe essere tornata single e la reazione di Antonino Spinalbese non si è fatta attendere.

Belen Rodriguez torna single?

Il silenzio degli ultimi giorni aveva alimentato le voci su di loro. Sui social, dove sono sempre molto attivi e pronti ad aggiornare i fan, ultimamente non compaiono foto o video insieme e i follower hanno iniziato a preoccuparsi.

Ora, attraverso alcune Instagram stories, Belen ha lanciato un messaggio che per molti sarebbe una conferma inequivocabile: tra lei e Antonino potrebbe davvero essere finita.

Belen Rodriguez di nuovo single? Il post della showgirl

Dopo aver pubblicato nelle sue storie su Instagram immagini e video che la immortalano al lavoro e in compagnia della sua bambina, Belen ha condiviso un’immagine che per molti utenti non lascia spazio ai dubbi.

“Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”, si legge.

Belen Rodriguez di nuovo single? La reazione di Antonino

L’immagine condivisa da Belen confermerebbe la rottura con Antonino, il quale pare abbia già tirato una frecciatina all’argentina e lo ha fatto sempre attraverso delle Instagram stories.

“Allora, parliamo di cose serie”, comincia così una storia in cui Antonino, dopo un momento di silenzio, ha sostenuto la campagna “Uno su centomila” a favore delle donazioni di midollo osseo.