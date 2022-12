C’è modo e modo di fare promozione al proprio progetto discografico. C’è chi presenta i propri pezzi dal vivo, chi organizza firma copie, e chi si spoglia completamente nudo o nuda. Quest’ultimo è il caso di Beatrice Quinta, che nelle scorse ore ha deciso di stupire alcuni passanti in metropolitana a Milano presentandosi completamente senza veli per fare promo al brano Se$$o.

Il video della performance in costume adamitico di Beatrice Quinta

La cantante è nota per aver partecipato ad X Factor 2022 nel team di Dargen d’Amico, classificandosi seconda dietro al duo Santi Francesi.

Fin dalle prime esibizioni, la cantante sicliana ha dato dimostrazione di un’energia e una sensualità fuori dal comune, che hanno tra le altre cose fatto arrossire Rkomi, che ha manifestato alla concorrente un neanche troppo malcelato interesse.

Ecco perché la sua canzone si chiama Se$$o, è un inno a non aver paura del rapporto del proprio corpo e ad andare oltre a stereotipi e preconcetti che ci ingabbiano. Ma è evidente che Beatrice Quinta in gabbia con ci voglia stare.

La cantante è così scesa nella metro gialla a Milano con indosso soltanto una grande pelliccia fucsia, che nascondeva le sue grazie: ad un certo punto della sua “performance” la cantante si è tolta il capo d’abbigliamento, rimanendo completamente senza veli.

Le immagini hanno già fatto il giro del web e le sono valse migliaia di like, ma anche molti commenti negativi. Qui sotto potete recuperare il video di quello che ha combinato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Quinta (@beatricequinta)

La provocazione sarà servita?

Viene a questo punto naturale chiedersi se questa particolare esibizione abbia avuto in qualche modo un effetto sulle classifiche. La risposta, almeno per il momento, sembra essere no. Stando alla classifica dell’iTunes Store, Se$$o è attualmente solo in 26a posizione, nonostante sia ben al di sopra dei Santi Francesi, solo in 68a posizione con la cover di Creep dei Radiohead.