La finalissima di Amici 2023 è andata in onda domenica 14 maggio in via eccezionale. La serata è stata ricca di emozioni e di grande adrenalina e alla fine il talent si è concluso. Tra i protagonisti della puntata c’è stato anche Wax, cantante che da settembre ha coinvolto e convinto il pubblico con il suo talento e il suo enorme carisma. Per lui la finale si è colorata di nero, ma non sono mancati spruzzi di colore e dettagli audaci degni del suo spirito.

Il look di Wax alla finale di Amici 2023

Chi ha seguito assiduamente il talent di Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare lo spessore artistico di Wax. Personalità eccentrica, particolare, a volte particolarmente criticata, Wax è riuscito, mese dopo mese, a conquistare il pubblico e a essere apprezzato per il suo talento, mai messo in dubbio.

Domenica 14 maggio 2023, giorno della grande finale, il cantante milanese di appena 20 anni ha scelto di esibirsi sfoggiando un look perfettamente in linea con il suo mood.

Per lui pantaloni lunghi a gamba larga total black, da cui spuntano le “ballerine” con intreccio sul davanti, suo pezzo forte nel corso di tutto il talent. Se bene ricordate, infatti, Wax si è distinto da tutti gli altri durante i casting: il motivo? Avere cantato completamente scalzo. Quel suo tratto, per lui importante, lo ha portato avanti nel corso del talent, con l’aggiunta di ballerine ogni tanto. Ai pantaloni il giovane cantante ha abbinato una camicia oversize lasciata sblusata e in parte slacciata. Il colore di fondo è nero, ma il tocco originale sono le sfumature oro in rilievo, che colorano una buona quantità del capo. Al collo le immancabili collane bold dorate e tatuaggi sulle braccia bene in vista.

Nel corso della serata e in base alle canzoni portate sul palco, il look di Wax ha cambiato “costruzione”. Nel caso del pezzo Solite pare, infatti, Wax ha cantato a petto nudo, tenendo solamente i pantaloni black dell’inizio.

L’immagine del cantante è stata delineata sin da subito, ma nel corso del programma ha avuto modo di crescere e di confermare alcuni aspetti della sua personalità, già vincente.

Wax: un successo già scritto, una penna che convince

Una vita non sempre facile quella di Wax. Durante il programma di Maria De Filippi, infatti, Matteo Lucido (è questo il suo vero nome) ha spesso raccontato le difficoltà vissute negli anni e della sofferenza che ha toccato con mano. Sensazioni, emozioni, esperienze che lui stesso ha trasposto in musica e in parole: la sua penna ha da subito convinto il pubblico e i giudici, che hanno visto in lui un enorme potenziale, specie Arisa, che lo ha accolto sotto la sua ala.

Il primo Ep del giovane cantante uscirà il prossimo 26 maggio 2023 e si intitolerà Anni 70′, proprio come il suo ultimo inedito, uscito il 21 aprile 2023.

Considerando il suo modo di fare musica e la sua grande capacità di tenere il palcoscenico, la carriera musicale di Wax probabilmente prenderà il volo.