Tutto è quasi pronto per il gran giorno. La finale di Amici 2023 si avvicina e le emozioni sono alle stelle: chi sono i 4 finalisti?

Anche l’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi sta per volgere al termine. Sabato 6 maggio 2023 è andata in onda su Canale 5 la semifinale del talent show e sono stati ufficialmente decretati i quattro finalisti. Esibizioni di canto, di ballo, momenti di ilarità e di grande coinvolgimento: Amici non delude mai.

Verso la finale: ecco chi sono i 4 finalisti di Amici

Il percorso all’interno della Scuola di Amici sta proseguendo e la finale si sta facendo sempre più vicina. Sabato 6 maggio 2023 è andata in onda come da prassi la puntata del serale, la semifinale per la precisione, che ha decretato ufficialmente i 4 finalisti del talent show.

A raggiungere la tanto ambita tappa, quindi, saranno:

Isobel Angelina Wax Mattia

Leggendo i nomi dei finalisti ci si rende immediatamente conto che a essere stati eliminati nel corso dell’ultima puntata sono stati il cantante Aaron e la ballerina Maddalena.

La prima a essere stata decretata finalista di Amici 2023 è Isobel. Ballerina talentuosa e giovanissima, Isobel Kinnear è australiana e ha un passato come ballerina ben formato. È piaciuta sin da subito e Alessandra Celentano l’ha presa sotto la sua ala.

Poi c’è Angelina, nota figlia d’arte (Giuseppe Mango è suo padre): una voce incredibile, una voce che rimane impressa. Il suo talento è oggettivo e il suo futuro sarà brillante.

Segue Wax, nome d’arte di Matteo Lucido: 20 anni, milanese, il giovane Wax ha una personalità particolare e una penna altamente sensibile. La sua espressività è il suo tallone d’Achille e il posto alla finale, a detta del pubblico, è stra-meritato.

Infine, ma non per importanza, c’è Mattia. Classe 2004, Mattia Zenzola è un volto già visto ad Amici. Ballerino appassionato, finalmente è riuscito a raggiungere il suo sogno: arrivare in finale.

Che cos’è successo alla semifinale di Amici 2023?

La semifinale di Amici 2023, andata in onda il 6 maggio 2023 ha salutato per sempre due allievi del talent molto amati. Da una parte c’è Maddalena, dall’altra Aaron: una ballerina e un cantante. Aaron ha perso al ballottaggio finale contro Wax, salvato invece dalla giuria. Maddalena, invece, è stata la prima eliminata della semifinale.

Quando va in onda la finale di Amici 2023 e dove vederla?

La grande finale di Amici 2023 sta per arrivare. Sempre se la scaletta di messa in onda non venga modificata per ragioni legate al presunto focolaio di Covid 19 all’interno della scuola, la finale di Amici 2023 dovrebbe arrivare sabato 13 maggio 2023.

Chi vincerà Amici 2023? I pronostici

Non ci possono essere ufficialità, ma pare che i bookmakers stiano lavorando sodo sulle scommesse riguardo il vincitore o la vincitrice di Amici 2023. Pare che sul podio ci sia Angelina, la cui quota è 1.80. Subito dopo compare Isobel, a quota 2.70. Mattia, al momento, pare essere un po’ indietro, a quota 6, mentre il giovane Wax è a quota 6.50. Insomma, le scommesse sono aperte e le emozioni stanno bollendo in pentola: chi vincerà il talent show più amato d’Italia?