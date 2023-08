Quali sono le affinità sessuali, per il segno dello Scorpione? Quali potrebbero essere i segni zodiacali con lui compatibili? Se ve lo state chiedendo, allora questo è l’articolo perfetto per voi: infatti andremo presto a conoscere le caratteristiche dello Scorpione in amore, ma anche e soprattutto i segni più compatibili con esso!

Scorpione, le affinità sessuali: quali sono i segni compatibili? Caratteristiche del segno

Incominciamo conoscendo meglio le caratteristiche principali di questo segno zodiacale. Lo Scorpione è passionale, magnetico e carismatico. I nati sotto questo segno sono dei veri seduttori: ma, purtroppo, sono spesso spietati in amore. Non c’è da stupirsi, quindi, se molti si innamorano dei nati sotto questo segno, per poi trovarsi, dopo poco, con il cuore spezzato.

I nati sotto questo segno amano senza mezze misure: se non possono amarvi alla follia, in modo quasi irruento, allora vi odieranno. Il tiepido, in effetti, non è proprio un’opzione contemplata dai nati nel segno.

Possono anche risultare insicuri: infatti, vogliono essere rassicurati dal partner circa la loro desiderabilità, bellezza e fascino.

Ma quali sono i segni zodiacali maggiormente compatibili coi nati sotto il segno dello Scorpione? Vediamone insieme un piccolo elenco.

Scorpione+Toro: Una delle migliori coppie dello zodiaco! Il Toro, segno di Terra, è forte e concreto, mentre lo Scorpione, segno d’Acqua, è carismatico e sensibile. A proposito di sensibilità, in effetti, sicuramente i nati Toro dovranno cercare di moderare la loro schiettezza, al fine di non offendere il delicato amor proprio dello Scorpione. Inoltre, essendo entrambi segni molto gelosi, sarà bene evitare malintesi e instaurare un dialogo costruttivo. Al di là di queste piccole divergenze, la grande differenza caratteriale e la sensualità comune ad entrambi i segni, rende questa un’ottima coppia!

Anche questo sembra essere un ottimo binomio, tuttavia anche il Cancro tende ad essere un segno molto geloso e possessivo. Ancor più in questo caso, è importante instaurare un dialogo sincero e sensibile. Entrambi i segni sono dotati di grande sensibilità, romanticismo e passionalità. Scorpione+Capricorno: Una coppia insolita ma che se ben costruita, può davvero durare nel tempo. In comune, i due segni zodiacali hanno la diffidenza verso il prossimo: la loro storia, dunque, partirà lentamente e con grande rispetto verso l’altro. Sicuramente, lo Scorpione potrebbe soffrire della freddezza tipica dei nati Capricorno, mentre a sua volta il Capricorno potrebbe trovare un partner Scorpione troppo esuberante. Il consiglio è quello di trovare il miglior punto d’incontro, e di cercare sempre un equilibrio tra i due poli.

Lo Scorpione in rapporto con gli altri segni

Se non fate parte di uno dei tre segni più compatibili con lo Scorpione, niente paura: potreste essere comunque degli ottimi partner! Vediamo dunque, quali potrebbero essere gli altri segni sessualmente affini allo Scorpione.