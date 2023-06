Il mondo del cinema piange un’altra scomparsa inaspettata. Tutti i tabloid statunitensi hanno infatti annunciato la morte di Treat Williams. L’attore, conosciuto dal pubblico soprattutto per avere interpretato il Dr. Andy Brown in Everwood è scomparso all’età di 71 anni. Lo sgomento è tanto e sono tante le domande sulla causa della morte.

Addio a Treat Williams: la causa della morte

L’attore Treat Williams è scomparso all’età di 71 anni e la notizia della sua morte è stata annunciata dalla famiglia dell’attore, scossa ovviamente dall’accaduto. Pare infatti che Williams sia morto a causa di un gravissimo incidente motociclistico avvenuto a Dorset.

È con grande tristezza che comunichiamo che il nostro amato Treat Williams è deceduto questa notte nel Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente motociclistico. Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento. Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo mestiere, ed era davvero il migliore in quello che faceva. Era anche molto amato da tutti quelli che lo conoscevano. Siamo devastati dal dolore e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha sempre apprezzato e continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere.

Una notizia che ha lasciato il mondo del cinema sotto shock; una morte improvvisa che nessuno si sarebbe mai immaginato. Il suo agente, Barry McPherson, ha commentato il fatale accaduto con parole piene di dolore: «È stato ucciso questo pomeriggio. Stava girando a sinistra o a destra e un’auto gli ha tagliato la strada. Sono devastato. Era l’uomo più simpatico che avessi mai incontrato. Aveva così tanto talento».

Per non parlare della grande carriera che Treat Williams aveva alle spalle, confermata ovviamente anche dallo stesso McPherson: «Era un attore incredibile. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni ’70 ed era così felice del lavoro che gli ho dato […]».

Addio a Treat Williams: i migliori film per ricordare l’attore

La carriera di Treat Williams iniziò nel 1975, anno del suo debutto cinematografico nel thriller Carrel agente pericoloso.

Da quel momento il suo volto iniziò ad apparire in diversi progetti e si ricordano in tal senso titoli quali: Il vizietto americano, La notte dell’aquila, entrambi datati 1976. La sua carriera esplode quando nel 1979 recita nel film Hair, vestendo i panni di George Berger. È candidato ai Golden Globe sia per quest’ultimo film, sia per Il principe della città, uscito nel 1981. Sapevate che ha recitato anche nel capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta in America? Ebbene sì, Treat Williams nel film ha vestito i panni di James Conway O’Donnell.

Tra i progetti degli anni 2000 Everwood è sicuramente quello di maggiore successo. Nel 2002 Williams comincia a recitare nel ruolo del Dr. Andrew “Andy” Brown, parte che gli farà acquisire un enorme successo. Mantiene quel ruolo per tutte le stagioni della serie-tv, mentre nel 2005 recita anche in Miss F.B.I. – Infiltrata speciale, accanto a Sandra Bullock.

Quella di Treat Williams è stata una carriera ricca di successi e di grandi soddisfazioni e sicuramente ne avrebbe avute tante altre.