Le unghie rosse di Jennifer Lopez nascondono un messaggio segreto

Jennifer Lopez non è solo una cantante, una ballerina e un’attrice, ma è anche una vera e propria icona di moda. Sa sempre essere perfetta in ogni occasione, grazie alla sua straordinaria bellezza senza tempo e ai suoi gusti in fatto di stile. J.Lo si è lasciata convincere dal suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, per sfoggiare una manicure autunnale davvero incredibile, ma anche molto pratica e sicuramente contemporanea, di misura conrta. Le unghie corte di Jennifer Lopez sono state dipinte con una tonalità brillante di rosso ciliegia, che lascia tutti a bocca aperta. Un colore davvero bellissimo, adatto alla nuova stagione, tra le tendenze di quest’anno per quanto riguarda le unghie. Il finish lucido dello smalto e gli anelli di pietre preziose alle dita della cantante rendono questa manicure ancora più elegante e chic, perfetta per qualsiasi occasione. Si tratta di una manicure che sicuramente moltissime donne proveranno a copiare e decideranno di sfoggiare nei prossimi mesi, degna di una vera e propria star come Jennifer Lopez. Quello che forse non tutti sanno, però, è che queste unghie sembrano nascondere un messaggio segreto.

Le unghie rosso ciliegia di Jennifer Lopez nascondono un messaggio

La manicure di ottobre di Jennifer Lopez non è passata inosservata. Il ruolo principale è quello dello smalto rosso ciliegia, che riesce ad incantare. Come spiegato dalla consulente di cromoterapia Emanuela Mattiuzzi, e riportato da Elle, si tratta di un colore profondo, che rientra nella categoria dark red. Il risultato è quello di una manicure sofisticata e anche allegra. L’esperta ha spiegato che si tratta di una manicure che parla di una donna sicura di sé, carismatica e passionale, che ha una gran voglia di brillare e farsi notare. Per quanto riguarda la scelta di tenere le unghie corte, che nessuno si aspettava da Jennifer Lopez, il messaggio sembra essere ancora più chiara. Jennifer Lopez è una donna molto impegnata e dimostra anche attraverso le sue unghie che non vuole limiti alla sua libertà. Sicuramente prossimamente la star stupirà ancora con una delle sue manicure dalle unghie lunghe, ma per il momento questa versione è piaciuta moltissimo a tutte, anche per la tonalità di colore che mostra un carattere forte e pieno di determinazione. Come ha spiegato l’esperta, il colore e la lunghezza delle unghie hanno un significato molto chiaro e sembrano parlare di una donna molto forte, con un carattere pronto a spiccare, pieno di carisma e passione. Effettivamente sembra proprio la descrizione di Jennifer Lopez, che si è sempre mostrata come una donna in grado di realizzare i suoi sogni e conquistare tutti.

