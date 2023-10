Abbandoniamo le unghie dalle lunghezze estreme per dare il benvenuto alle unghie corte. In questa stagione tornano protagoniste le manicure semplici, raffinate e minimal.

Le unghie corte sono il trend più richiesto: i migliori smalti per valorizzarle

No a ricostruzioni in gel, acrilico, tips, via libera a manicure comode e naturali. D’altronde, le unghie corte hanno numerosi aspetti positivi, tra cui la poca manutenzione. A differenza infatti delle nail art elaborate, le unghie corte richiedono meno ritocchi. Non solo. Le unghie corte sono adatte ad ogni occasione ed età, proprio grazie alla loro semplicità. In questo articolo scopriamo insieme i migliori smalti per valorizzare le unghie corte.

I migliori smalti per valorizzare le unghie corte: 10 idee originali

Iniziamo con il dire che, prima di applicare lo smalto, è importante eseguire una buona manicure. Passaggio fondamentale per garantire un risultato ottimale. Dunque, rimuovete tutte le cuticole e limate con attenzione e delicatezza le vostre unghie. Un consiglio che possiamo darvi è di scegliere la forma ovale o leggermente affusolata, ideale per slanciare la forma delle dita, soprattutto quando si porta una manicure corta. Dopodiché possiamo procedere con l’applicazione dello smalto. Ecco 10 idee originali da cui poter prendere ispirazione per la nostra manicure.

Unghie corte nude

Se volete donare alle vostre unghie corte un’aspetto ancora più naturale optate per dei colori nude: beige, rosa, taupe, greige, effetto trasparente o lattiginoso. Tantissime nuance per una manicure semplice ma al tempo stesso raffinata.

Unghie perlate In alternativa al tradizionale smalto nude, potete scegliere dei colori perlati, di grande tendenza negli ultimi mesi.

Unghie corte rosse.

Molto richiesto in questa stagione anche il rosso: dalle tonalità più accese come il rosso corallo alle nuance più scure come il borgogna. Impossibile resistere all’intramontabile fascino di questa manicure.

Il marrone in tutte le sue sfumature

Sulle unghie il marrone è sicuramente una delle tonalità più richieste del momento, in particolare il moka. Dal colore intenso e caldo, è perfetto per questa stagione autunnale.

Micro french

Non possiamo non menzionare il french, evergreen nel mondo delle unghie. In questa stagione viene rivisitato in versione micro, perfetto da abbinare con una manicure corta.

Smalto nero e unghie corte Il nero sta bene su tutto, anche sulle unghie corte ! Per impreziosire la vostra manicure potete aggiungere anche qualche piccolo dettaglio, come dei brillantini o degli strass.

Manicure floreale Anche se scegliete di portare le unghie corte, è sempre possibile aggiungere qualche dettaglio, ovviamente senza esagerare. Con una base nude sono perfetti dei piccoli e delicati fiorellini.

Sulle unghie corte trionfano i colori Meravigliosi sulle unghie corte anche i colori più accesi come l’azzurro, il rosa barbie, il viola, il giallo o il verde.

Unghie corte senza smalto Negli ultimi mesi tra le celebrità ha spopolato il clean look, ovvero una bellezza acqua e sapone. E così è stato anche per le nail art. Unghie corte e senza nessuno smalto. Se volete rendere la vostra manicure un po’ più luminosa, potete aggiungere un semplice colore trasparente.

Si all’effetto glossy, no alle texture opache Un dettaglio fondamentale, soprattutto per chi ha le unghie corte è l’utilizzo di un top coat effetto lucido, in grado di illuminare e ingrandire. Da evitare invece le texture matt o vellutate.

