Sta per calare il sipario di Un passo dal cielo 7: lunedì 8 maggio 2023 va in onda l'ultima puntata della stagione e l'attesa è già altissima!

L’8 maggio 2023 Un passo dal cielo 7 chiuderà la stagione. Dopo la penultima puntata straordinaria di domenica sera, la nota fiction Rai è pronta per il gran finale. Che cosa si deve aspettare il pubblico per l’ultima puntata? Scopriamo insieme qualche anticipazione!

Un passo dal cielo 7: le anticipazioni sull’ultima puntata

I telespettatori e le telespettatrici non vedono l’ora e il tempo di attesa, in effetti, è sostanzialmente finito. Un passo dal cielo 7 torna lunedì 8 maggio 2023 per l’ultima attesissima puntata. Il titolo dell’ultimo episodio della stagione è L’ultima verità e basterebbe già per capire quanta suspense circolerà nelle vene del pubblico.

Pare che nel corso della puntata i vari segreti finalmente verranno a galla e lo faranno quando Paron sarà costretto a rendere conto di tutte le sue azioni. Anche la morte di Roberta avrà, pare, un colpevole.

Nel mentre, Nathan e Adele (interpretati da Marco Rossetti e Giulia Vecchio) si uniranno a Manuela per salvare Mirko dall’influenza negativa del padre. La poliziotta, infine, avrà la possibilità di fare giustizia per Gregorio, interpretato da Leonardo Pazzagli.

Manuela e Nathan saranno dunque molto impegnati con il caso e il tempo stringerà ogni secondo di più. In contemporanea a ciò, Vincenzo correrà in un altro modo: quale? L’uomo dovrà raccogliere un po’ i risultati della sua vita sentimentale tra un coccio e l’altro. Che cosa sceglierà di fare, alla fine? Il nome di Carolina torna e la sua decisione sarà definitiva.

Che cos’è successo nella penultima puntata di Un passo dal cielo 7?

Se la finalissima di stagione arriverà lunedì 8 maggio 2023 in edizione straordinaria, la penultima puntata è andata in onda anch’essa in una data non prevista: domenica 7 maggio 2023.

Nella penultima puntata di Un passo dal cielo 7, un guardiano di un albergo in riva a un lago viene trovato in fin di vita. Pare che sia la figlia a essere coinvolta nel fatto, ma il lago potrebbe, dal canto suo, nascondere un misterioso segreto. Il segreto riguarderebbe la morte di Roberta e il tradimento inaspettato di persone molto fidate. Per Manuela comincia finalmente l’inizio della resa dei conti, mentre Vincenzo deve gestire sia le questioni sentimentali, sia Huber, che di fatto ha perso il senno: la figlia, infatti, è incinta.

Dove vedere l’ultima puntata di Un passo dal cielo 7? Tv e streaming

Come il resto della stagione, anche l’ultima puntata di Un passo dal cielo andrà in onda in prima serata su Rai 1. L’orario previsto è quello delle 21:25 e a differenza delle altre puntate, l’ultima va in onda lunedì 8 maggio 2023. Se bene ricordate, infatti, la fiction rai è sempre andata in onda il giovedì sera.

Se però non avrete modo di sintonizzarvi su Rai 1, niente panico: l’ultima puntata di A un passo dal cielo 7 sarà disponibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.

Un passo dal cielo 7 arriva in prima serata su Rai 1 e non vede l’ora di regalare al suo pubblico affezionato nuove ed esilaranti emozioni: buona visione!