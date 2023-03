Un passo dal cielo 7: le location più belle

La settima stagione di Un passo dal cielo andrà in onda questa sera, giovedì 30 marzo. Scopriamo insieme tutte le meravigliose location in cui è stata girata la serie tv.

Un passo dal cielo 7: le location



La settima stagione di Un passo dal cielo andrà in onda questa sera, giovedì 30 marzo, in prima serata su Rai 1, con alcune nuove location davvero straordinarie. La fiction è stata girata in Veneto, in particolare a San Vito di Cadore, tra le meravigliose montagne del Cadore. Molti di questi paesaggi sono visibili nel trailer, ma nelle varie puntate il pubblico avrà modo di scoprire nuove meravigliose ambientazioni. Gli spettatori vedranno le Cinque Torri, il Lago di Mosigo, la Faloria, il Passo Giau, il Passo Falzarego, la Valparola, Auronzo, il Lago di Misurina e molti altri. Un vero e proprio spettacolo della natura, in cui verranno mostrate alcune delle perle più importanti d’Italia.

Un passo dal cielo: le location delle stagioni precedenti



La sesta stagione di Un passo dal cielo ha cambiato location. Non è stata girata in Alta Pusteria, ma vicino a Belluno, a San Vito di Cadore e dintorni. Le location scelte nelle stagioni precedenti sono: