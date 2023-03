Un passo dal cielo 7: cast e personaggi

Il cast della settima stagione di Un passo dal cielo vedrà il ritorno di vecchi personaggi, già conosciuti nelle stagioni precedenti, e qualche nuovo arrivo da scoprire.

Un passo dal cielo 7: il cast



Il cast della settima stagione di Un passo dal cielo ha subito grandi cambiamenti, con il ritorno di personaggi vecchi e già conosciuti e nuovi arrivi da scoprire. La settima stagione, che andrà in onda a partire da oggi, giovedì 30 marzo, su Rai 1, in prima serata, avrà sicuramente un grande successo, ma sarà senza più Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Nel cast spiccano due fratelli come protagonisti e sono previste numerose new entry e tanti ritorni. I fratelli Manuela e Vincenzo, interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, che è anche il regista della serie, saranno protagonisti e poliziotti “diversi”. Intorno a loro vedremo vecchie conoscenze, come Hubert, interpretato da Gianmarco Pozzoli, Carolina, interpretata da Serena Iansiti, ed Eva, interpretata da Rocio Muňoz Morales.

Il cast completo di questa settima stagione di Un passo dal cielo è formato da Leonardo Pazzagli, Gianmarco Pozzoli, Serena Iansiti, Enrico Ianniello, Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, Giusy Buscemi, Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, Rocio Munoz Morales, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

Un passo dal cielo 7: i personaggi



Scopriamo insieme i personaggi presenti nella settima stagione di Un passo dal cielo: