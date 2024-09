Finite le vacanze estive, è ora di tornare alla solita routine. Ma, come realizzare un trucco semplice, veloce ma efficace che vada bene tutti i giorni? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Trucco di tutti i giorno: semplice e sobrio per il rientro

Agosto è terminato portando via le vacanze. Con l’arrivo di settembre è ora per la maggior parte di noi di riprendere la routine quotidiana, tornando quindi a scuola o al lavoro. Oltre l’affrontare la sempre più diffusa sindrome da rientro, c’è anche l’alzarsi al mattino e pensare a cosa indossare e a come truccarsi. Al fine di facilitare quest’ultima cosa, vedremo insieme un tipo di trucco semplice e sobrio che può essere realizzato tutti i giorni, in modo da non metterci troppo tempo la mattina me di essere comunque super cool. I colori nude sono quelli perfetti per realizzare un make up semplice e sobrio, ma adesso andiamo a vedere insieme nel dettaglio come realizzare un everyday make up!

Trucco di tutti i giorni: ecco come fare

I trucchi molto elaborati sono certo belli da vedere ma anche molto lunghi e difficili da realizzare. Per chi non ha troppo tempo a disposizione può puntare sul trucco naturale, che in realtà può davvero essere di grande effetto. Anzi, al giorno d’oggi, sono tante le donne che se devono scegliere preferiscono comunque puntare su un trucco semplice, fresco e luminoso, un trucco naturale. Un trucco che riesca comunque a nascondere i difetti ma senza creare troppo l’effetto maschera, e un trucco che sia allo stesso tempo veloce da realizzare. L’effetto di un trucco naturale è quindi leggero, ma è in grado di valorizzare il viso pur rimanendo quasi invisibile. Il tutto grazie al gioco di luci e ombre. Ma vediamo insieme come fare:

Base : oltre all’immancabile primer, scegliere un fondotinta dalla texture leggera che vada sì a uniformare l’incarnato ma senza appunto creare l’effetto maschera. Un pò di blush per dare colore e la base è pronta.

: oltre all’immancabile primer, scegliere un fondotinta dalla texture leggera che vada sì a uniformare l’incarnato ma senza appunto creare l’effetto maschera. Un pò di blush per dare colore e la base è pronta. Occhi : se non riuscite a rinunciare all’ombretto, puntate su tonalità nude. Matita e mascara vanno applicati ma con moderazione.

: se non riuscite a rinunciare all’ombretto, puntate su tonalità nude. Matita e mascara vanno applicati ma con moderazione. Labbra: puntare sui lip balm invece che sui rossetti, danno comunque colore ma senza essere troppo evidenti. Oppure scegliete un rossetto nude.

Trucco di tutti i giorni: consigli utili

Abbiamo appena visto come realizzare un everyday make up, perfetto quindi per andare in ufficio e non perdere troppo tempo al mattino. Vediamo adesso alcuni consigli utili perché il vostro make up sia ancora più perfetto:

Prima di procedere con il make up, ricordatevi di pulire e idratare il viso.

Ricordatevi di scegliere il fondotinta o il correttore dello stesso tono della pelle , al fine di creare un effetti super naturale.

, al fine di creare un effetti super naturale. Spruzzate sempre un pò di spray fissante, soprattutto se state via tutto il giorno.

soprattutto se state via tutto il giorno. Ricordarsi, per qualsiasi tipo di make up, di utilizzare gli strumenti corretti , come pennelli o applicatori.

, come pennelli o applicatori. Pulite sempre i pennelli e gli applicatori almeno una volta alla settimana.

Bene, questi sono alcuni consigli utili, siete pronte per realizzare l’everyday make up?