Un cortometraggio per trasformare l'8 marzo in un'occasione di consapevolezza e attivismo.

Un’iniziativa significativa per l’8 marzo

Nel 2025, la lotta contro la violenza di genere continua a essere un tema di grande rilevanza, con iniziative che cercano di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica. Tra queste, spicca il progetto realizzato da Astra Make-Up in collaborazione con l’associazione Libera…mente Donna ets. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato lanciato un cortometraggio che invita a riflettere e a prendere posizione contro le ingiustizie di genere.

Un cortometraggio che parla al cuore

Il video, patrocinato dal Comune di Perugia, ha l’obiettivo di trasformare l’8 marzo da una semplice celebrazione a un momento di vera consapevolezza. La narrazione inizia con una giovane donna, il cui volto è nascosto da un passamontagna, che percorre le strade di Perugia attaccando cartelli con la scritta “L’8 marzo vorrei…”. Questo gesto diventa un simbolo di speranza e desiderio di cambiamento, creando una mappa urbana di messaggi che invitano alla riflessione.

Un messaggio potente per il cambiamento

Con il passare del tempo, sempre più persone si uniscono all’iniziativa, completando la frase e contribuendo con le proprie richieste di un cambiamento radicale. La conclusione del video, con la frase “Per l’8 marzo, le mimose non ci bastano più”, rappresenta un appello forte e chiaro a riflettere sull’importanza di abbattere gli stereotipi di genere e costruire una cultura più inclusiva. Questo messaggio non solo sottolinea l’importanza dell’attivismo, ma evidenzia anche il ruolo dei prodotti Astra Make-Up come simbolo di empowerment.

Il trucco come atto di coraggio

La protagonista, prima di indossare il passamontagna, si trucca con cura, evidenziando come il gesto di bellezza possa essere anche una dichiarazione di coraggio e forza. Il rossetto, in particolare, diventa uno strumento di espressione personale e di lotta, un atto simbolico che invita tutti a unirsi per un cambiamento sociale duraturo. Questa iniziativa dimostra come ogni piccolo gesto possa contribuire alla lotta per i diritti delle donne e per una società più equa.

Il supporto di Astra Make-Up per la parità di genere

Astra Make-Up continua a impegnarsi attivamente per la parità di genere e per la sensibilizzazione riguardo al tema della violenza. Attraverso progetti come questo, l’azienda non solo promuove i propri prodotti, ma si fa portavoce di un messaggio di speranza e cambiamento. La bellezza, quindi, non è solo un aspetto superficiale, ma diventa un potente strumento di lotta e di affermazione dei diritti delle donne.