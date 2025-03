Ombretti colorati: tendenze e colori

Sono diversi i prodotti da trucco da applicare per definire maggiormente il make up sugli occhi e le palpebre. Tra i vari tipi di trucco per gli occhi, gli ombretti colorati sono sicuramente un must grazie a varie sfumature che richiamano le tendenze di stagione, come vediamo nei paragrafi a seguire.

Ombretti colorati

Sono tra i prodotti di make up maggiormente amati e apprezzati anche perché gli ombretti colorati, che possono essere dalle sfumature percepibili o marcate, matt od opachi e quindi di grande impatto per il look delle palpebre. Molto trasparenti o coprenti, sono disponibili in varie sfumature e declinazioni per le tendenze del periodo.

Il lilla, il rosa, il verde sono solo alcune delle nuance maggiormente indicate per la stagione primaverile per questo tipo di trucco. Secondo l’esperta di make up, sono molto amati perché in grado di dare un tocco glam allo sguardo ma bisogna prestare attenzione al modo in cui si applicano ascoltando i suggerimenti e consigli forniti.

Dal momento che gli ombretti colorati hanno texture cremose o anche in polvere, sono in grado di adattarsi a ogni iride e pelle. Presentano sia in versioni opache che brillanti, il risultato è sempre indicato e modulabile da indossare per questo prodotto. Basta un solo passaggio per un velo di colore che sia elegante e sofisticato.

Con un ombretto del genere è possibile poi anche ottenere delle sovrapposizioni di eyeshadow per cromie maggiormente coprenti e anche scenografiche, quindi indicate per ogni look e momento del giorno e della sera per essere più sensuale e sexy al tempo stesso.

Ombretti colorati: applicazioni

Prima di capire quali ombretti colorati scegliere anche in base alle sfumature, bisogna preparare la base del trucco sulle palpebre degli occhi. Prima di tutto, si punta a un primer che sia specifico per questa parte del corpo e del trucco in modo che possa resistere molto più a lungo. L’uso di un correttore permette di nascondere le varie zone d’ombra.

Un passaggio altrettanto importante è sfumare il prodotto magari con l’aiuto di un pennellino piatto. Un tipo di ombretto che si presta molto a questo trucco e sfumatura. Bisogna partire dall’angolo esterno della palpebra procedendo pian piano verso l’interno lungo il bordo della palpebra mobile superiore.

Per ottenere un risultato che sia soft e leggero, è consigliabile sfumare gli ombretti colorati. Se si vuole aumentare maggiormente l’intensità e la coprenza di questo trucco, è utile passare una seconda e terza stesura. Per rendere il trucco più a lungo si consiglia di stenderlo anche nella palpebra inferiore partendo dal centro dell’occhio e arrivando all’esterno.

Chi vuole optare per un look classico deve scegliere una matita che sia marrone o nera da sfumare anche per rendere l’eyeliner più preciso. Oltre alla classica matita nera o marrone, si consiglia anche quella colorata che permette di giocare con i contrasti dell’ombretto in modo da definire la palpebra superiore e inferiore.

Ombretti colorati: offerte

Sul noto e-commerce di Amazon sono a disposizione diversi prodotti del genere da confrontare in base ai vari prezzi. Cliccando l’immagine si leggono i dettagli. La classifica mostra i migliori ombretti colorati adatti a ogni circostanza e occasione con una descrizione di ogni prodotto scelto tra i più amati dagli utenti.

1)Rimmel London palette ombretti MagnifEyes

Una palette da 12 ombretti dalle tonalità intense e durature per un trucco in grado di resistere al tempo. Molto luminosi in grado di contornare l’occhio. Una gamma di colori da abbinare ad altri per look ogni volta diversi. Il fatto che il marchio sia Rimmel London è sicuramente garanzia di qualità.

2)8 colori ombretto sticks set matita ombretto occhi

Un set di 8 ombretti in stick che comprende una serie di colori. Un ombretto delicato dalla texture cremosa per un trucco naturale che dura parecchio tempo. Molto facile da applicare sfumando il prodotto con le dita. Un set di stick per un trucco perfetto per gli occhi.

3)NYX Professional make up palette ombretti ad alta pigmentazione

Una palette da 16 ombretti che abbiano un finish luminoso e brillante, arricchito da elementi metallici per un look adatto sia il giorno che la sera. Una formula vegana priva di ingredienti da sfumare con le dita o con un pennello.

Con gli ombretti colorati anche le tendenze di make up della stagione.