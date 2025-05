Il ritorno di Ilary Blasi

Ilary Blasi, la celebre conduttrice romana, è pronta a tornare in televisione con un progetto che promette di far ballare l’estate italiana. Dopo l’esperienza non proprio fortunata di The Couple, Blasi è stata riconfermata alla guida di Battiti Live, un evento musicale che ha conquistato il cuore di molti telespettatori. Con lei, per il secondo anno consecutivo, ci sarà il fidato Alvin, un duo che ha dimostrato di funzionare alla grande. La conduttrice, che ha sempre saputo reinventarsi, si prepara a girare la Puglia, portando con sé una carica di energia e positività.

Le novità dell’edizione 2025

La nuova edizione di Battiti Live prenderà il via ufficialmente il , con cinque puntate che promettono di essere ricche di musica e divertimento. Le location pugliesi, tra cui Bari, Taranto e Gallipoli, si trasformeranno in palcoscenici per artisti di fama nazionale e internazionale. Le prime registrazioni sono già iniziate e vedono la partecipazione di nomi noti come Annalisa e Gigi D’Alessio. Anche se i dettagli sul cast rimangono top secret, è certo che il programma ospiterà i cantanti più in voga del momento, inclusi alcuni talenti emersi dall’ultima edizione di Amici.

Ilary Blasi e la sua passione per la musica

Non è un segreto che Ilary Blasi ami la musica e l’atmosfera che si crea durante Battiti Live. La conduttrice ha dichiarato in passato quanto sia divertente interagire con gli artisti sul palco e vivere momenti di spensieratezza nel backstage con Alvin. La sua passione per la musica si riflette anche nelle sue scelte personali: ascolta con piacere Zucchero e non disdegna i giovani artisti, che condivide con i suoi figli. Questo mix di esperienze e generi musicali rende Battiti Live un evento unico, capace di attrarre un pubblico variegato e di creare un’atmosfera di festa e celebrazione.