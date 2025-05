Il grande ritorno di Valeria Marini

Valeria Marini, la celebre soubrette sarda, ha fatto il suo ritorno sul set, questa volta in una produzione americana che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo: Beautiful. La soap opera, che da quasi quarant’anni intrattiene il pubblico, ha scelto Napoli e Capri come location per le sue nuove puntate, e la Marini è stata ingaggiata come guest star, interpretando se stessa. Questo segna un’importante tappa nella carriera della Marini, che ha sempre saputo destreggiarsi tra il mondo della televisione e quello del cinema.

Un ruolo speciale nella soap opera più vista al mondo

La partecipazione di Valeria Marini a Beautiful non è solo un evento per i suoi fan, ma rappresenta anche un’opportunità unica per la soubrette di tornare a recitare dopo un periodo di assenza. La sua ultima apparizione risale al 2024, nel film Il magico mondo di Billie. La Marini, con la sua personalità vivace e il suo carisma, promette di portare un tocco di freschezza e divertimento ai nuovi episodi, che andranno in onda su Canale 5 non prima del 2026, a causa del lungo intervallo tra le puntate americane e quelle italiane.

Le riprese tra Napoli e Capri

Le riprese si stanno svolgendo in alcune delle location più iconiche d’Italia, tra cui Piazza Municipio, Via Chiaia e i meravigliosi Faraglioni di Capri. La produzione, affidata a Gianluca Cannizzo della Wonder Film, ha scelto questi luoghi storici per catturare la bellezza e l’atmosfera unica delle città italiane. Non è la prima volta che Beautiful si sposta in Italia: negli anni passati, la soap ha girato episodi in diverse città italiane, creando un legame speciale tra la serie e il nostro paese. La presenza di attori di fama internazionale come Katherine Kelly Lang e John McCook rende l’evento ancora più atteso dai fan.

Un legame speciale tra Beautiful e l’Italia

Beautiful ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’Italia, e la scelta di girare a Napoli e Capri è solo l’ultima di una serie di produzioni che hanno visto la soap opera ambientarsi in luoghi incantevoli del nostro paese. Dalla Puglia a Roma, ogni location ha contribuito a creare storie indimenticabili. La partecipazione di Valeria Marini, insieme ad altri volti noti della televisione italiana, dimostra quanto la soap sia apprezzata anche nel nostro paese. Con oltre 35 milioni di telespettatori giornalieri in tutto il mondo, Beautiful continua a essere un fenomeno globale, e il suo legame con l’Italia è destinato a crescere ulteriormente.