Lip balm colorati: novità di make up

Il mondo del make up si arricchisce di nuove formule e trattamenti che hanno il compito di proteggere le labbra. I lip balm colorati sono prodotti indicati proprio perché nutrono e proteggono le labbra dai fattori esterni come le condizioni meteo. Scopriamo insieme quali usare e le tonalità maggiormente in voga.

Lip balm colorati

Un prodotto che è ormai considerato una vera e propria tendenza per quanto riguarda il make up della stagione primavera-estate. I lip balm colorati si differenziano in quanto non sono solo rossetti o gloss, ma un ibrido tra skincare e make up. Infatti sono delle formule trattamento per le labbra per proteggerle e idratarle.

Sono delle formule che contengono elementi dalle proprietà idratanti ma anche pigmenti brillanti e tenui che danno alle labbra il colore rosso o scuro a seconda del prodotto che si sceglie. Il colore è sempre leggero proprio perché il principio di questi prodotti è l’idratazione e la protezione da eventi atmosferici quali il vento e il sole.

I lip balm colorati sono particolarmente apprezzati anche perché personalizzati e quindi diversi da persona a persona a seconda anche del momento. Subito dopo aver applicato il prodotto, le labbra appaiono non solo voluminose, ma anche ben idratate e brillanti come fosse un burrocacao colorato e danno una sensazione di comfort per diverso tempo.

All’interno di questi prodotti si trovano ingredienti che hanno proprietà rimpolpanti e idratanti per le labbra. Sono infatti a base di oli, burri ed estratti vegetali che hanno il compito di rendere le labbra sane e prive di screpolature proteggendole così dalla disidratazione. Quindi un modo diverso di truccare le labbra rendendole più sane.

Lip balm colorati: i migliori

Sono diversi i lip balm colorati da comprare e usare sia da soli ma anche in combinazione con altri prodotti per creare così un trucco diverso delle labbra. In questo modo si riesce anche a ottenere un effetto maggiormente duraturo e resistente. Alcune formule sono a base di ciliegia con burro di karitè per un tocco maggiormente armonioso e labbra rosse.

Si trovano poi formule disponibili in tonalità quali rosa chiaro, mandorla, ma anche fico viola oppure ciliegia. Sono formule dalle nuance particolarmente intense ma anche al tempo stesso dalle proprietà nutrienti e idratanti per le labbra. Sono balsami che rendono le labbra morbide anche grazie alla presenza dell’olio di jojoba e della rosa mosqueta.

Sono poi diversi i brand che puntano su colori di lip balm come il cioccolato in modo da dare un aspetto maggiormente brillante alle labbra. Vi sono poi formule a base di miele che non hanno soltanto un effetto rimpolpante, ma anche volumizzante per le labbra dando labbra come seta. Sono formule naturali da applicare sulle labbra in ogni occasione.

Lip balm colorati Amazon

Il noto e-commerce propone una serie di prodotti per il make up basandosi su varie offerte e promozioni. Se si clicca la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica dei migliori lip balm colorati scelti tra i più indicati e adatti come skincare accompagnati da una descrizione del prodotto.

1)Masqmai vanilla lip balm

Non è solo un lip balm ma un balsamo per le labbra che ha il compito di idratare e di proteggere le labbra dalle condizioni avverse quali freddo e sole. Ha un finish sano e luminoso grazie a elementi naturali come gli oli e le vitamine. Ha un buon fattore di protezione.

2)Clinique Chubby stick balsamo

Un balsamo labbra colorato che protegge e idrata le labbra. Un prodotto dermatologicamente testato e disponibile in vari colori. Una formula a matita che non secca le labbra per un colore che dura anche per parecchio tempo.

3)Daerma Lips Expert trattamento labbra

Un trattamento per le labbra che ha effetto volumizzante e rimpolpante a base di elementi come la caffeina e il metil nicotinato. Pizzica un po’ ma dona ottimi effetti e risultati per la protezione delle labbra. La texture è morbida per un prodotto made in Italy.

