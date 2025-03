Un sogno che si realizza

La storia di Rossella Pastore, makeup artist di origini nocesi, è un esempio di come la passione possa trasformarsi in una carriera di successo. Trasferitasi a Milano per inseguire il suo sogno, Rossella ha avuto l’opportunità di lavorare nel mondo della moda e della bellezza, curando il look di modelle durante eventi prestigiosi come la Fashion Week. Quest’anno, ha raggiunto un traguardo significativo, occupandosi del makeup delle giovani cantanti Vale Lp e Lil Jolie durante il festival di Sanremo Giovani.

Le origini di una passione

La passione di Rossella per il makeup è sbocciata durante l’adolescenza, quando ha iniziato a truccarsi per gioco. Un momento cruciale è stato quando sua nonna le ha fatto provare l’eye-liner e l’ombretto, accendendo in lei un interesse che si è trasformato in una vera e propria vocazione. “Ho capito che volevo fare la makeup artist quando ero alle medie,” racconta Rossella. “Ho iniziato a truccarmi e mi sono appassionata sempre di più.” La sua determinazione l’ha portata a Milano, dove ha potuto esplorare il mondo della moda e del makeup a un livello professionale.

Un percorso ricco di emozioni

Ogni tappa della carriera di Rossella è stata caratterizzata da emozioni forti e momenti indimenticabili. “Le mie prime volte sono state le più significative,” afferma. Dalla sua prima sfilata a Parigi alla prima pubblicazione su una rivista di moda, ogni esperienza ha contribuito a costruire la sua carriera. “Quando leggo il mio nome affiancato al titolo di ‘makeup artist’, è sempre un’emozione unica,” confessa. L’esperienza a Sanremo ha rappresentato un ulteriore passo avanti, un sogno che si è avverato, portandola a lavorare dietro le quinte di uno dei festival musicali più importanti d’Italia.

Progetti futuri e ambizioni

Rossella è una persona ambiziosa e non si ferma mai. Attualmente è anche istruttrice in un’accademia di makeup a Varese, dove condivide la sua passione e le sue competenze con le nuove generazioni. “Spero di instaurare rapporti lavorativi che mi permettano di lavorare a Parigi e in altre città,” afferma. Con la prossima Fashion Week a Parigi all’orizzonte, Rossella è pronta a cogliere nuove opportunità e a continuare a crescere nel suo campo. “Voglio fare sempre di più e progredire in ambiti che mi piacciono, come la moda e la musica,” conclude con entusiasmo.