Avete i capelli secchi e crespi? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti quali sono le 10 migliori maschere da comprare subito.

Le migliori 10 maschere per capelli secchi e crespi che devi avere anche tu

I nostri capelli sono sottoposti ogni giorno a un certo stress, che sia dato dallo smog, dall’utilizzo del phon e della piastra, all’uso di shampoo e balsami aggressivi, all’esposizione al sole, al vento, all’umidità, per non parlare poi dei fattori ormonali. Per questo capita che i nostri capelli siano secchi e crespi. Per fortuna esistono però dei rimedi per idratare e nutrire i nostri capelli e restituire loro tonicità e brillantezza. Stiamo parlando delle maschere per capelli. Vediamo adesso insieme quali sono le 10 migliori maschere da acquistare:

Moroccanoil Maschera Idratante Intensiva: maschera che non appesantisce i capelli, dona lucentezza e idratazione alla chioma. Contiene olio di Argan, glicerina ed estratto di lino. La potete trovare su Amazon al prezzo di 40,57 euro. Hair Food di Garnier: tra le maschere più economiche sul mercato è ideale per proteggere e rivitalizzare i capelli danneggiati, ed è priva di siliconi, parabeni e coloranti artificiali. Può essere usata anche come balsamo. La potete trovare anche al supermercato o su Amazon al costo di 5,86 euro. Altaparf maschera per capelli: con semi di lino è in grado di donare al capello morbidezza, nutrimento e idratazione. Li rende anche super lucidi. La potete trovare su Amazon al costo di 18,50 euro. Maschera Nutri Care di Fanola: pensata soprattutto per capelli crespi e rovinati, è una maschera ristrutturante che svolge un’azione nutriente e districante. Potete trovarla su Amazon al prezzo di 12,14 euro. L’Oreal Paris Elvive Maschera Hydra Hyaluronic 72h Idratazione Profonda: maschera super idratante che rende i capelli morbidi e leggeri. La potete trovare su Amazon al costo di 4,24 euro. Maschera per capelli di Organic Shop al miele e avocado: composta al 99% da ingredienti naturali, nutre e dona lucentezza e volume alla chioma. Ideale per i capelli rovinati da trattamenti chimici. La potete trovare su Amazon al costo di 3,50 euro. Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich: realizzata anche con le bacche di Goji, questa maschera rigenera i capelli secchi, li protegge e ne aumenta la resistenza. Potete trovarla su Amazon al costo di 23,85 euro. Kérastase, Discipline, Maschera Levigante e Anti Umidità: ideale per capelli secchi e crespi a causa dell’uso del phon e della piastra. Rivitalizza e rende i capelli ultra morbidi. Potete trovarla su Amazon al costo di 38,02 euro. Coco & Eve Like A Vergin: idrata i capelli secchi, li disciplina e li rende più morbidi. Inoltre dona forza e brillantezza alla nostra chioma. Potete trovarla su Sephora.it al prezzo di 33,00 euro. Bioluma Bava di Lumaca: maschera in grado di dare una nuova vita ai capelli più spenti e secchi. Purifica anche la cute. La potete trovare su Amazon al costo di 29,90 euro.

Quanto fare la maschera per i capelli?

Per sapere ogni quanto applicare la maschera sui nostri capelli dipende dal motivo per cui la facciamo. Le maschere ad esempio per trattare una tipologia specifica di capelli, come ricci o lisci, vanno applicate o una volta a settimana oppure una volta ogni due settimane. Per trattamenti più mirati, come per capelli secchi e crespi o rovinati, la maschera va fatta più frequentemente, anche due o tre volte a settimana.

