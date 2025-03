Un cambiamento atteso da tempo

La recente decisione della Corte Suprema Amministrativa thailandese di annullare una regolamentazione del Ministero dell’Istruzione, risalente a cinquant’anni fa, segna un momento cruciale nella lotta per i diritti degli studenti. Questa normativa, introdotta nel 1975, imponeva restrizioni sui tagli di capelli e sull’aspetto degli studenti, limitando la loro libertà personale e il diritto all’autodeterminazione. La corte ha stabilito che tali restrizioni violavano le libertà individuali garantite dalla Costituzione, dimostrando che le norme scolastiche devono evolversi con la società contemporanea.

Le regole obsolete e le loro conseguenze

La regolamentazione in questione stabiliva norme rigide sui capelli degli studenti: ai ragazzi era vietato avere baffi o barbe e dovevano mantenere i capelli corti, mentre le ragazze non potevano far crescere i capelli oltre le orecchie né truccarsi. Queste disposizioni, originariamente imposte da un regime militare, miravano a plasmare gli studenti in cittadini modello, ma si sono rivelate inadeguate e dannose per il benessere degli studenti. La corte ha sottolineato che tali regole non solo erano superate, ma contraddicevano anche la Legge sulla Protezione dei Minori del 2003.

Il futuro della regolamentazione scolastica

Con la sentenza, la responsabilità della regolamentazione dei capelli è ora delegata alle singole scuole, che possono decidere autonomamente come gestire il tema. Alcune scuole stanno già adottando un approccio più flessibile, permettendo ai genitori di avere voce in capitolo o lasciando la decisione ai comitati misti di insegnanti e genitori. Tuttavia, nonostante questa vittoria legale, il dibattito continua. Gruppi di attivisti come Bad Student esprimono preoccupazione per il fatto che alcuni insegnanti continuano a punire gli studenti per il loro aspetto, suggerendo che la cultura della disciplina rigida è ancora presente nelle scuole.

Un passo verso la libertà e l’uguaglianza

Questa decisione rappresenta un trionfo per i 23 studenti che nel 2020 avevano presentato ricorso contro la normativa del 1975. La loro battaglia ha messo in luce la necessità di un cambiamento radicale nel sistema educativo thailandese, che spesso sembra privilegiare l’uniformità rispetto allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. La sentenza della corte è un segnale che la società sta iniziando a riconoscere l’importanza della libertà individuale e dell’autenticità, elementi fondamentali per una crescita sana e per una vera educazione.