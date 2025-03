Un viaggio nel tempo attraverso le acconciature

La Milano Fashion Week 2025/2026 ha portato in scena un affascinante mix di stili, ispirandosi a epoche passate per creare acconciature che raccontano storie di eleganza e raffinatezza. Le passerelle hanno visto sfilare chiome che evocano il Rinascimento e gli Anni ’70, con un tocco contemporaneo che rende ogni look unico e memorabile. La maison Gucci ha aperto le danze, presentando hairstyle vintage che catturano l’essenza di un’epoca, con texture ricche e dettagli curati.

Acconciature romantiche e scultoree

Alberta Ferretti ha incantato il pubblico con chiome che richiamano la celebre Venere di Botticelli, grazie al lavoro del key stylist Eugene Souleiman. Le onde morbide e leggere si adattano a ogni lunghezza, creando un movimento fluttuante e romantico. Antonio Marras, ispirato dal film Il Gattopardo, ha proposto acconciature scultoree che esaltano la sartorialità, con un focus particolare sugli accessori. Cerchietti con perle e mollette brillanti si fondono armoniosamente con le trecce, una delle tendenze più forti per il prossimo inverno.

Il ritorno delle trecce e degli chignon

Le “French Braid” hanno fatto il loro trionfale ritorno, portando con sé un’allure fanciullesca che riporta alla mente i giochi d’infanzia. Gli hairstyle di Vivetta, curati da Andrea Missiti, hanno messo in risalto queste trecce, caratterizzate da uno styling volutamente spettinato. Al contrario, Fendi ha optato per un look più austero, con chignon bassi e scriminature profonde, per un effetto lucido e disciplinato. Anche Anteprima ha seguito questa tendenza, con bun attorcigliati e fissati per un risultato finale che gioca con il concetto di messy e undone.