Scopriamo insieme le ultime voci sul look di Elon Musk e il suo impatto mediatico.

Il mistero del nuovo look di Elon Musk

Negli ultimi giorni, il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, è tornato al centro dell’attenzione per un motivo inaspettato: il suo nuovo taglio di capelli. Da quando è stato nominato a capo del Dipartimento dell’Efficienza Governativa (DOGE) dal presidente Donald Trump, Musk ha attirato l’attenzione dei media e dei social network. Ma cosa c’è di vero dietro le voci che circolano sul suo aspetto?

Le immagini virali e le reazioni del pubblico

Su X, diversi utenti hanno condiviso immagini di Musk con un look decisamente diverso. In una delle foto più condivise, Musk appare con i lati e la parte inferiore dei capelli rasati a zero, mentre la parte superiore è ben folta. Questa immagine ha scatenato una serie di