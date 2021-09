Capelli sfibrati e rovinati: come correre ai ripari

Quando si torna dalle vacanze, una delle conseguenze del mare è proprio la chioma che appare meno lucente del solito. Per i capelli che appaiono sfibrati e rovinati, si può correre ai ripari con i giusti metodi e consigli che illustriamo qui affidandosi a diversi rimedi naturali che funzionano per il benessere della chioma.

Capelli sfibrati e rovinati

Sono capelli che perdono di luminosità e lucentezza, si spezzano facilmente proprio perché sono deboli. Sono indeboliti e spenti e le cause di una chioma del genere possono essere varie. Sicuramente il ritorno al mare comporta qualche cambiamento anche nella salute del capello che va trattato nel giusto modo e con i prodotti adeguati in modo da farlo nuovamente risplendere.

I fattori per cui la chioma appare spenta o debole possono essere legati sia a cause interne, quali alimentazione che in vacanza si tende a eccedere, ma anche lo stress del ritorno in città e degli impegni, oltre ad alcuni disturbi di tipo ormonale. Ci sono poi anche delle cause esterne, come il cambiamento dal luogo delle vacanze alla città, ma anche l’uso di prodotti aggressivi o i lavaggi frequenti che, a lungo andare, sono deleteri per il capello.

Sono molto sottili, tendono a strapparsi e spezzarsi con maggiore facilità dal momento che hanno una struttura meno robusta della cheratina, una sostanza che tende a proteggere il capello. A causa degli agenti atmosferici, si rovinano e si danneggiano con più facilità apparendo non solo secchi, ma anche sfibrati, difficili da acconciare o pettinare.

Ovviamente non sono carini da vedere e appaiono nel modo peggiore possibile. Qualsiasi trattamento di tipo estetico rischia di rovinare i capelli esponendoli a un maggiore rischio di caduta dal momento che sono sfibrati e quindi rovinati.

Capelli sfibrati e rovinati: consigli

Ovviamente quando si hanno capelli sfibrati e rovinati, bisogna immediatamente correre ai ripari adottando dei consigli che siano efficaci e salutari per il benessere della chioma. Prima di tutto, bisogna anche considerare il tipo di alimentazione dal momento che ha un ruolo importante nella struttura del capello. Bisogna seguire una dieta sana e bilanciata, evitando i regimi troppo rigidi o restrittivi. Una alimentazione che contenga i giusti nutrienti e protezione per un capello più in salute.

Consumare alimenti che siano ricchi di vitamina A e B12, tra cui carne, uova, ma anche latticini. Infine, non possono mancare prodotti come la frutta e la verdura, quali asparagi, funghi, avocado, ma anche tantissima frutta secca e oli vegetali. Le tinture e i lavaggi eccessivi rischiano di far apparire i capelli sfibrati per cui è bene limitare il lavaggio della chioma non tutti i giorni, ma almeno due o tre volte a settimana.

Quando si asciugano i capelli, è bene evitare l’uso di piastre o phon, ma sarebbe preferibile lasciarli asciugare all’aria aperta. Se proprio non si riesce a fare a meno del phon, meglio evitare le temperature troppo calde. Sono consigliate anche dei trattamenti come le fiale a base di cheratina che rinforzano il capello e la cute.

Si consiglia di usare dei prodotti che siano adeguati al tipo di capello che è sfibrato oppure rovinato. Fare ogni tanto delle maschere o impacchi naturali permette di dare vita al capello e renderlo più lucente. Infine, l’uso di rimedi naturali quali uova oppure limone aiuta a rinforzarli in modo sano e soprattutto casalingo.

