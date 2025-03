Miriam Leone: un’icona di stile

Miriam Leone, l’attrice siciliana che ha conquistato il cuore di molti, ha recentemente svelato il suo nuovo hair look per la primavera 2025. Dopo aver partecipato alla Milano Fashion Week, dove ha sfoggiato diversi stili audaci, ha deciso di abbandonare i trasformismi glam per un’acconciatura che richiama i favolosi anni ’70. Con una tinta rossa intensa e una chioma lunga e morbida, Miriam si presenta come una vera diva, pronta a incantare i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram.

Un hair look ispirato agli anni ’70

Il nuovo hairstyle di Miriam è una celebrazione della bellezza vintage, con onde lunghe e voluminose che incorniciano il suo viso. La riga centrale e le ciocche laterali che scendono a effetto tendina aggiungono un tocco di fascino e mistero. Questo look non è solo un omaggio al passato, ma anche una rivisitazione moderna, grazie a dettagli come l’eye liner anni ’60 e le sopracciglia spesse, che sono diventate il suo marchio di fabbrica. La scelta di un rossetto rosa mattone con finish lucido completa il suo beauty look, rendendola ancora più affascinante.

Un viaggio tra moda e bellezza

Durante la Milano Fashion Week, Miriam ha dimostrato di essere un’icona di stile, passando da un look all’altro con disinvoltura. Dalla coda di cavallo ultra liscia con frangetta bowl cut al trucco da disco queen, ogni apparizione è stata un’opera d’arte. La sua somiglianza con la cantante Annalisa durante la sfilata di Diesel ha catturato l’attenzione dei media, ma ciò che colpisce di più è la sua capacità di sperimentare senza paura. Con il suo nuovo hair trend rosso, Miriam si prepara a festeggiare il suo quarantesimo compleanno il prossimo 14 aprile, portando con sé un messaggio di audacia e autenticità.