I fan di Tom Clancy’s Jack Ryan possono tirare un sospiro di sollievo, perché la quarta stagione della serie tv sta per approdare su Prime Video. Sono passati sei mesi dalla terza stagione, ma la storia è pronta a continuare.

Tom Clancy’s Jack Ryan arriva su Prime Video

I fan di Tom Clancy’s Jack Ryan saranno ben felici per il fatto che la quarta stagione della serie tv sta per uscire su Prime Video. Saranno sicuramente anche molto sorpresi e disorientati, visto che tra Jack Ryan 2 e Jack Ryan 3 sono passati ben tre anni, mentre ora la quarta stagione arriva a soli sei mesi dall’ultima mandata in onda. La serie tv basata sul personaggio letterario creato da Tom Clancy, scrittore morto nel 2013, sta per uscire su Prime Video con la sua quarta stagione, che sarà anche l’ultima stagione della serie tv. La quarta e ultima stagione della serie con John Krasinski sarà composta da sei episodi e debutterà in streaming il giorno venerdì 30 giugno su Prime Video, per poi proseguire con due episodi ogni venerdì, fino al finale che andrà in onda il 14 luglio e sarà davvero epico. Un ritorno anticipato e improvviso, che renderà felici tutti i fan che hanno seguito con grande passione le prime tre stagioni di questa serie tv. Prime ha già rilasciato il trailer ufficiale di questa nuova stagione, anticipando qualche immagine e qualche scena a tutti i fan che sono in trepidante attesa di poter proseguire presto con il racconto iniziato nelle stagioni precedenti. Sicuramente sarà una stagione ricca di colpi di scena, che coinvolgeranno i telespettatori, tenendoli incollati al piccolo schermo. Prime Video ha sempre in programma numerose sorprese e numerose novità per tutti i suoi abbonati, che possono scegliere nel ricco catalogo di film, serie tv, show e documentari.

Tom Clancy’s Jack Ryan, la quarta stagione su Prime Video: trama e anticipazioni

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vede il protagonista della storia affrontare la missione più pericolosa che abbia mai affrontato fino a questo momento. L’uomo è alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna. Nella sua indagine inizia a scoprire una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese. Si tratta di una missione particolarmente delicata e anche molto pericolosa, tra le peggiori di sempre. Nell’investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack Ryan e il suo team arrivano a scoprire una realtà ben peggiore, ovvero la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica, che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del protagonista nel sistema che ha sempre protetto e per cui ha sempre combattuto. Come andrà a finire? La quarta e ultima stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan sarà disponibile a partire da venerdì 30 giugno 2023 su Prime Video.