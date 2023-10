Tinte per capelli: le tendenze d’autunno

Le tinte per capelli nei colori rosso mogano, ma anche blu o biondo cashmere sono le nuances per l'autunno.

A volte ci si può stancare del colore della propria chioma sentendo il bisogno di cambiare. Un cambiamento che si riflette anche nelle tinte per capelli che, per la stagione autunnale, si vestono di nuove tonalità e sfumature. Proviamo a capire quali sono le proposte al riguardo e i colori su cui puntare per la chioma.

Tinte per capelli

Le tinte per capelli rappresentano una svolta, non solo nel look, ma anche nella personalità. Per questa ragione scegliere il colore adatto è molto importante in modo da rispecchiare, non solo la propria personalità, ma anche i propri gusti. In commercio poi si trovano tantissimi metodi che permettono di farla anche a casa in maniera naturale.

I nuovi prodotti poi non sono aggressivi, ma molto semplici con elementi naturali e non dannosi per la chioma e stanno diventando anche una moda per coloro che vogliono dare un taglio diverso al proprio look. Il rosso mogano, il blu viola, il biondo platino sono solo alcune delle sfumature e tonalità maggiormente indicate.

Le tinte per capelli sono davvero tante così come le sfumature da abbinare anche a delle meches che danno un tocco di personalità al look, in generale. Il castano caffelatte è una sfumatura che piace molto in quanto indicato per tutte, anche perché in grado di rispecchiare la carnagione. Il biondo miele è indicato soprattutto per coloro che hanno una carnagione chiara.

SI possono anche fare a casa optando per tinture che siano naturali con elementi non dannosi. In tal caso, è sempre bene scegliere una tintura che richiami la propria carnagione. In casa si consiglia di farla in modo semplice massaggiando attentamente la chioma e lasciando in posa per il tempo necessario a migliorare la chioma.

Tinte per capelli: trend

Per quanto riguarda le tinte per capelli, le tendenze puntano a sfumature e colori particolarmente vibranti soprattutto in linea con la stagione autunnale e il foliage. Sono diverse le proposte e le tendenze al riguardo che mescolano eleganza, ma anche voglia di osare e di eccedere, ma sempre in maniera naturale.

Sono diverse poi le varie nuances e sfumature che richiamano le palette tipiche dell’autunno. Alcune tonalità sono molto profonde come il nero che si coniuga e mescola con altre sfumature come il rosso, il giallo e l’arancio che ricordano il colore delle foglie autunnali. Si può anche inserire il blu in modo da ottenere sfumature piene e intense.

Le tinte per capelli per l’autunno sono di vario tipo e per la stagione autunnale si punta decisamente al rosso, quindi red velvet, molto sensuale e profondo che dona un tocco di personalità alla chioma e al look. Una sfumatura molto accesa e indicata per coloro che hanno la carnagione chiara. Il cowboy copper è una tonalità che si ispira ai campi rossi del tennis e ricorda sfumature ramate.

Un’altra tinta indicata è il cioccolato fondente che si sposa bene con l’autunno. Si punta poi a un ritorno al naturale per apparire maggiormente luminose o al Barbie blonde in onore del film sulla bambola di Barbie o al biondo cashmere dorato con schiariture tipiche del balayage. Il biondo ghiaccio scandinavo si contrappone al nero scuro.

Tinte per capelli Amazon

Sono delle nuances disponibili in varie colorazioni su Amazon dove basta cliccare l’immagine per verificare i dettagli del prodotto. La classifica mostra le migliori tinte per capelli scelte tra vari colori e sfumature adatte a ogni donna.

1)Logona Naturkosmetik colore per capelli vegetali

Una crema colorante con sfumature marrone torretta naturale adatta per capelli biondo medio o castano. Una tonalità che dà una sfumatura marrone con qualche tocco di rosso. Sono tinture delicate da avvolgere intorno al capello e che durano per parecchio tempo.

2)3x Garnier Olia Midnight colorazione capelli tinta

Una confezione da 3 di tinte per capelli semipermanente senza ammoniaca dal colore nero zaffiro molto intenso e luminoso. Una colorazione che migliora anche il capello. Dona un ottimo comfort per il benessere del capello. Ha una formula arricchita con oli di fiori donando una fragranza delicata.

3)L’Oréal Paris colorazione casting crème gloss

Una colorazione mogano senza ammoniaca che va a coprire i capelli bianchi in modo ottimale amplificando la bellezza della chioma in modo da renderla maggiormente setosa e brillante. All’interno della confezione, oltre alla tintura, anche un latte rivelatore e un trattamento finale al miele.

