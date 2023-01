The Last of Us 2: chi è Abby?

Abby è uno dei personaggi più criticati di The Last of Us. Ma Laura Bailey ne vorrebbe vestire i panni.

The Last of Us, come tutti si aspettavano, ha subito fatto scalpore. La serie tv di HBO, d’altro canto, esordiva con una fanbase già più che consolidata: non dimentichiamo che si tratta infatti dell’adattamento per il piccolo schermo di un videogioco più che popolare e amatissimo.

The Last of Us: Laura Bailey vuole tornare come Abby

In quest’ottica sembrava ovvio che il successo del prodotto fosse dietro l’angolo e difatti così è stato: sui social non si parla d’altro e non c’è dubbio che ci saranno dei capitoli successivi al primo anche per la TV. Il videogioco, al momento, si compone infatti due capitoli e The Last of Us: Parte 2 ha venduto già 10 milioni di copie.

E parliamo solo della metà di quelle vendute dalla parte uno!

Senza dubbio la serie HBO darà un’ulteriore spinta anche al videogioco, mentre già si vocifera della possibilità di una parte tre. Dunque non stupirebbero una seconda e persino una terza stagione per la serie televisiva. Ma sebbene queste siano tutte ipotesi, Laura Bailey – attrice che presta la voce al personaggio di Abby nel videogioco – si è schierata subito in prima linea a sostenere il progetto, augurandosi di poter presto tornare nel ruolo del videogame.

L’attrice ha infatti dichiarato a Comicbook Movie: “Tornerei sicuramente a interpretarla. So bene che c’è stata una grande discussione intorno al personaggio, ma è stato uno dei ruoli più influenti che ho avuto nella mia vita, quindi tornerei a vestire i suoi panni se si presentasse l’opportunità. La serie [di HBO] sembra incredibile e non vedo l’ora di seguirla”. Laura Bailey, insomma, appoggia in pieno il futuro sviluppo di una parte tre del gioco. E ricordiamo che lo fa malgrado abbia ricevuto minacce di morte e insulti proprio a causa delle azioni del suo personaggio nel videogioco! Fatto gravissimo, chiaro, che però non l’ha scoraggiata.

Abby è infatti uno dei personaggi più controversi e criticati di The Last of us... ma come mai?

The Last of Us 2: chi è Abby?

Abigail “Abby” Anderson sembra, in un primo momento, la vera antagonista del gioco The Last of Us, salvo rivelarsi una vera e propria co-protagonista. Si tratta di una ragazza più giovane della protagonista, Elli, nonché ex membro delle Luci. Abby è figlia del chirurgo Jerry, che fu ucciso Joel per impedire che operasse Ellie.

Questo causerà in lei una grande sete di vendetta, chiaramente diretta contro Ellie. Nascerà dunque una vera e propria faida tra le due, giacché Abby ucciderà ucciderò Jesse, sparerà a Tommy e in un primo momento avrà la meglio su Ellie e Dina. Una serie di peripezie nel videogioco ribaltano poil il ruolo di potere tra le due e Ellie si ritroverà ad avere il coltello dalla parte del manico: minacciando di uccidere Lev, cui Abby è molto legata, Ellie costringe Abby a combattere con lei. Alla fine dello scontro, Ellie decide di non uccide Abby, risparmiandola nonostante l’astio e i precedenti tra di loro.

Come detto Abby è doppiata in lingua originale da Laura Bailey e in italiano da Francesca Bielli e le scene che la coinvolgono sono considerate le più controverse del videogioco.