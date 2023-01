“The Last of Us”: il fungo parassita esiste davvero?

Il fungo parassita dell'amata serie "The Last of Us", noto come Cordyceps, esiste davvero nella realtà? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

“The Last of Us“, l’attesissima serie HBO, è finalmente disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta da Jasmila Žbanić e Ali Abbasi, è ispirata all’omonimo videogioco di Naughty Dog.

“The Last of Us”

I produttori esecutivi invece sono Rose Lam, Jacqueline Lesko, Craig Mazin, Neil Druckmann e Carolyn Strauss.

Mentre colonna sonora è stata composta da Gustavo Santaolalla. Il protagonista maschile della serie è Pedro Pascal, celebre per il ruolo di Oberyn Martell ne “Il Trono di Spade“. La protagonista femminile è Bella Ramsey. Anche lei ha recitato nella famosissima serie fantasy, ma ha raggiunto la notorietà grazie alla serie “The Hoolywood Reporter” ed il film “Judy” con Renée Zellweger.

La trama

Ispirata all’omonimo videogioco di Naughty Dog, racconta di una pandemia che ha sconfitto l’intera umanità.

“The Last of Us” è ambientato vent’anni dopo lo scoppio di una terribile malattia. Il cinquantenne Joel, sopravvissuto alla tragedia, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito che all’apparenza può sembrare facile. Tuttavia, la missione si trasforma in un incubo. I due si troveranno a dover affrontare terribili pericoli.

Il fungo parassita della serie tv

L’apocalisse nasce da un fungo noto con il nome di Cordyceps, in grado di trasformare gli essere umani in mostri simili agli zombie.

Nel videogioco le persone vengono infettate attraverso le spore. Nella serie tv, invece, questo avviene attraverso uno scambio di fluidi corporei, come ad esempio un morso.

«Nel gioco, ci sono zone in cui incontri le spore e devi indossare una maschera antigas. All’interno del mondo che stiamo creando, se immettessimo le spore nell’aria sarebbe abbastanza chiaro che si diffonderebbe ovunque. Tutti dovrebbero indossare sempre una maschera e sarebbero completamente infettati», ha dichiarato uno dei produttori esecutivi.

Inoltre, l’uso di maschere antigas avrebbe coperto il volto dei personaggi per gran parte della riprese. Un cambiamento abbastanza radicale rispetto alla storia originale del videogioco. Tuttavia, nella serie tv hanno preferito dare spazio agli attori.

Esiste davvero il fungo parassita?

Ma nella realtà esiste davvero questo fungo parassita? Sembrerebbe proprio di si. Cresce sulle montagne del Tibet tra i 4.000 e i 6.500 metri di altezza. Si trova nelle zone erbose dell’Himalaya ed anche nelle catene montuose elevate della Cina e del Nepal.

Ma non temete! Nulla a che vedere con quello di “The Last of Us“. Questo fungo parassita, infatti, colpisce solo ed esclusivamente gli insetti. Il Cordyceps porta gli insetti ad avere comportamenti insoliti e imprevedibili. Come se prendesse il comando del loro cervello e delle loro funzioni motorie. Ed è proprio da qua che nasce il paragone con gli zombie.

Dunque, nessun pericolo per le persone. E vi diro di più, questo fungo parassita sembrerebbe avere addirittura dei benefici sull’organismo. In Cina è considerato “tesoro medicinale” nazionale, un prodotto prezioso, sacro e miracoloso. Secondo molto studi, il Cordyceps ha effetti terapeutici su patologie renali e polmonari come bronchite cronica e asma.